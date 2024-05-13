ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (810-й день) | Более 250 жителей российского поселка были эвакуированы из-за „падения взрывоопасных предметов“
Подводим итоги очередного дня войны.
Российские военные нанесли удар по ферме в Коротичах под Харьковом
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, погиб один мирный житель, трое ранены.
В Белгороде беспилотник упал рядом с многоквартирным домом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, беспилотник упал без детонации, в результате происшествия никто не пострадал. „Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы“, — говорится в телеграм-канале губернатора.
По данным местных СМИ, беспилотник взрезался в дом на бульваре Юности.
Кроме того, еще один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией, сообщил Гладков.
„В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены 8 легковых автомобилей“, — написал он.
Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Украинские власти эти заявления не комментируют.
Женщина погибла, еще три человека ранены в Курской области при атаке дронов, сообщили местные власти
В результате атаки дронов на трассе Курской области погибла женщина, еще три человека ранены, сообщили власти региона.
Согласно заявлению пресс-службы областного правительства, украинские военные „атаковали дронами транспортные средства“ в Глушковском районе
„Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь“, — говорится в заявлении пресс-службы.
Власти Курской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Украинские власти эти заявления не комментируют.
Дневная сводка Генштаба ВСУ — о ситуации на других участках фронта
На купянском направлении ВСУ отражают российские атаки в районах Синьковки, Петропавловки, Берестово Харьковской области; Стельмаховки, Андреевки Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Произошли 19 боевых столкновений в районах Синьковки, Ивановки, Берестово, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки.
На лиманском направлении произошло одно боевое столкновение.
На северском направлении произошли 12 боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменного, Спорного, Выемки, Раздоловки.
На краматорском направлении — 27 боевых столкновений в районах Григоровки, Нового, Ивановского, Клещеевки, Андреевки.
На торецком направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На покровском направлении произошли 24 боевых столкновения.
На кураховском направлении — пять боевых столкновений в районах Красногоровки и Новомихайловки.
На времевском направлении ВСУ отразили атаки в районах Водяного, Урожайного, Старомайорского Донецкой области, где противник пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.
На гуляйпольском направлении войска РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.
На ореховском направлении — восемь боевых столкновений в районе Старомайорского, одно — продолжается в районе Работино.
На приднепровском направлении войска РФ не отказываются от намерения вытеснить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Произошли два боевых столкновения в районе Крынок, одно продолжается.
На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
В Черниговской и Сумской областях противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.
Военнослужащие ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения.
Ежедневная сводка Минобороны РФ
Группировка войск „Север“ улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Глубокого и Тихого.
Подразделение группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Кировска и Торского Донецкой области. Отражены 13 контратак в районах Кисловки Харьковской области, Невского, Новоегоровки, Макеевки и Червоной Дибровы Луганской области.
„Южная“ группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки Донецкой области. За сутки отражены три контратаки в районах Спорного и Раздоловки.
Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой области. Отражены семь украинских контратак в районах Шумов, Очеретино и Нетайлово.
Группировка войск „Восток“ заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Великой Новоселки Донецкой области. Группировка „Днепр“ нанесла поражение украинским формированиям в районах Орехова Запорожской области, Ивановки, Тягинки и Золотой Балки Херсонской области.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, уничтожили 33 беспилотника, шесть тактических ракет „Точка-У“, 39 реактивных снарядов систем залпового огня „Ольха“, Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Гладков сообщил об эвакуации жителей села Разумное из-за „падения взрывоопасных предметов“. СМИ писали о падении бомбы ФАБ-500
Более 250 жителей поселка Разумное временно покинули дома в связи с „падением взрывоопасных предметов“, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Перед этим он объявил об обнаружении в Разумном двух воронок „с предположительно находящимися в них взрывоопасными предметами“, не уточнив, о каких именно предметах идет речь.
„На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации“, — написал Гладков в телеграм-канале.
Телеграм-каналы Baza и „Осторожно, новости“ утверждают, что в поселке упала и не взорвалась тяжелая авиабомба ФАБ-500. По некоторым данным, бомб было две — одна упала вчера вечером, а вторая рано утром в нескольких десятках метрах от жилых домов на Вересковой улице. Официально власти эту информацию не подтверждали.
В Минобороны Украины ответили на обвинения в отсутствии укреплений в Харьковской области
Наиболее подготовленные укрепления в Харьковской области, где ведут наступление российские военные, построены „на определенном расстоянии“ от линии фронта из-за постоянных обстрелов, следует из заявления главы администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадного генерала Александра Яковца в эфире телемарафона.
По словам генерала, первый рубеж — это укрытия, оборудованные самими военными. Они находятся на расстоянии от полутора до пяти-шести километров от границы. Второй рубеж обустраивают на расстоянии 15−17 километров от линии фронта. Наиболее подготовленным Яковец назвал третий оборонительный рубеж — в 17-35 километрах от границы. „И именно он в инженерном отношении наиболее оборудован — с установлением железобетонных сооружений, как огневых, так и для укрытия и проживания личного состава“, — пояснил Яковец.
Накануне украинский военный Денис Ярославский заявил, что главной причиной успешного наступления России в Харьковской области стало отсутствие систем фортификации.
„За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумная кража, или умышленный саботаж!“ — написал военный в фейсбуке.
В Белгородской области в воскресенье погибли 19 человек — губернатор
В результате обстрелов Белгорода и Белгородской области в воскресенье погибли 19 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
15 человек, как уточнил Гладков, погибли при обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса, три человека — при обстреле региона, а также в больнице умерла женщина, получившая ранения днем ранее, в субботу, 11 мая.
Еще 27 человек в результате воскресных обстрелов получили ранения. Шестеро пострадавших, по данным губернатора, готовятся к отправке в федеральные клиники. Среди них — полуторамесячный ребенок вместе с матерью.
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