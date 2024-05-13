ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (810-й день) | Более 250 жителей российского поселка были эвакуированы из-за „падения взрывоопасных предметов“

Российские военные нанесли удар по ферме в Коротичах под Харьковом

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, погиб один мирный житель, трое ранены.

В Белгороде беспилотник упал рядом с многоквартирным домом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, беспилотник упал без детонации, в результате происшествия никто не пострадал. „Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы“, — говорится в телеграм-канале губернатора.

По данным местных СМИ, беспилотник взрезался в дом на бульваре Юности.

Кроме того, еще один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией, сообщил Гладков.

„В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены 8 легковых автомобилей“, — написал он.

Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Украинские власти эти заявления не комментируют.

Женщина погибла, еще три человека ранены в Курской области при атаке дронов, сообщили местные власти

В результате атаки дронов на трассе Курской области погибла женщина, еще три человека ранены, сообщили власти региона.

Согласно заявлению пресс-службы областного правительства, украинские военные „атаковали дронами транспортные средства“ в Глушковском районе

„Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь“, — говорится в заявлении пресс-службы.

Власти Курской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Украинские власти эти заявления не комментируют.

Дневная сводка Генштаба ВСУ — о ситуации на других участках фронта