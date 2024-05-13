CIT: Вероятно, дом в Белгороде был разрушен боеприпасом РФ

Версия Минобороны РФ о том, что подъезд многоэтажки в Белгороде 12 мая разрушил фрагмент сбитой украинской ракеты „Точка-У“, маловероятна, считает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Скорее в дом попал российский боеприпас, заявил основатель CIT Руслан Левиев на YouTube-канале журналиста Майкла Наки в понедельник, 13 мая.

Проанализировав фото- и видеоматериалы из Белгорода, расследователи пришли к выводу, что с большой вероятностью попадание в дом произошло с северо-востока. По словам Левиева, на такое направление удара указывает в том числе то, что окна в здании выбиты с северо-восточной стороны и остались целыми с противоположной, обращенной в сторону Украины. „Версия о том, что ракета от украинской „Точки-У“ могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной“, - подчеркнул основатель CIT.

„С учетом направления прилета, одной из самых очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлёта осколков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Мы допускаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда“, - сказал Левиев.

Другой „довольно очевидной версией“, по его словам, является нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 с универсального модуля коррекции и планирования (УМПК). „В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске планирующих авиабомб по Харьковской области“, - указал основатель CIT.

„Установить наверняка, какой боеприпас ударил по дому, пока невозможно, однако скорее всего это произошло из-за действий российской стороны“, - резюмировал Левиев.

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