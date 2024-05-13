Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

В чем признался Бишимбаев?

8 мая Бишимбаев и второй фигурант дела Бахытжан Байжанов выступили на суде с последним словом. Оба подсудимых зачитывали заранее подготовленную речь.

Первым выступил Бишимбаев, начав с размышлений о боге и испытаниях, которые человек встречает на жизненном пути. Он сравнил события того дня, когда умерла Нукенова, с божьим „тестом“.

„Хотим мы того или нет, осознаем мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие ценности нравственные. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября (время смерти супруги — Би-би-си), я этот тест не прошел [...] Мои действия стали причиной смерти любимого мной человека“, — сказал Бишимбаев.

Подсудимый подчеркнул, что не желал смерти Нукеновой и „не предполагал такого исхода“ событий в тот вечер.

„Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня, я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности“, — сказал бывший министр экономики.

Он попросил присяжных „быть объективными и справедливыми“ на фоне того, как органы власти, по мнению Бишимбаева, ведут работу против него „с обвинительным и необъективным уклоном“, а в социальных сетях ведется, как он считает, кампания по разжиганию ненависти.

Байжанов, второй подсудимый, в своем последнем слове отметил, что по его поручению были удалены видеозаписи с камер в ресторане, где умерла Нукенова, а также по его указанию принесли женскую одежду и забрали телефон погибшей, унеся его в другое место.

Однако, по словам обвиняемого, он не знал о том, что было совершено тяжкое преступление, в результате которого Нукенова умерла в тот день. Оба подсудимых попросили прощения у родных и близких погибшей.

Как менялась позиция Бишимбаева и его защиты

Во время последнего слова Бишимбаев признал, что виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть супруги. Бывший министр не согласен с обвинениями в истязании Нукеновой и ее убийстве с особой жестокостью.