МНЕНИЕ | Ковальченко: как Шойгу Министерство обороны в Министерство воровства превратил
То, на что Кремль смотрел „сквозь пальцы“ в мирное время, не проходит во время войны и санкционного давления. Спокойно воровать разрешали, пока это не угрожало личной власти Владимира Путина. Теперь все изменилось. На эту войну Путин поставил все и, как он думает, не имеет права проиграть. Если ему докладывают, что военные не могут добиться выплат в срок зарплат и компенсаций по ранению, а открыть новые мощности для производства снарядов и ракет нельзя, потому что Тимур Иванов завел себе новую пассию и строит для нее дворец, то Иванов пойдет в тюрьму, а его покровитель Шойгу вылетит из своего теплого кресла.
Владимир Путин решил сменить ключевого министра „правительства войны“. В почетную отставку отправляется генерал российской армии Сергей Шойгу. Он занял место секретаря Совета Безопасности – солидное, но без особых полномочий. Ему на смену приходит любимый экономист Владимира Путина, бывший первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. Кремль ясно дал понять, что менять министра пришлось не только из-за военных неудач. Воровство денег в Министерстве обороны достигло таких масштабов, что уже оказывает серьезное влияние на ведение боевых действий в Украине. Вопрос в том, сможет ли преемник Шойгу переломить эту ситуацию.