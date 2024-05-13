МНЕНИЕ | Ковальченко: как Шойгу Министерство обороны в Министерство воровства превратил

То, на что Кремль смотрел „сквозь пальцы“ в мирное время, не проходит во время войны и санкционного давления. Спокойно воровать разрешали, пока это не угрожало личной власти Владимира Путина. Теперь все изменилось. На эту войну Путин поставил все и, как он думает, не имеет права проиграть. Если ему докладывают, что военные не могут добиться выплат в срок зарплат и компенсаций по ранению, а открыть новые мощности для производства снарядов и ракет нельзя, потому что Тимур Иванов завел себе новую пассию и строит для нее дворец, то Иванов пойдет в тюрьму, а его покровитель Шойгу вылетит из своего теплого кресла.