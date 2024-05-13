Диалогом с государством руководство Нарвы довольно. Но горе все-таки есть

„Если сравнить наши встречи раньше и сейчас, то можно сказать, что министерство понимает наше положение, трудности с переходом есть и у Таллинна, Маарду, Кохтла-Ярве, - сказала вице-мэр по вопросам образования Мессурме Писарева . - И министр теперь говорит, что если все-таки учителя интенсивно учат эстонский язык, сдавали экзамен, но им не хватило нескольких баллов, то будут рассматривать их ситуации в индивидуальном порядке“. По мнению вице-мэра, это мягкий дипломатический шаг, но как это будет выглядеть юридически не известно.

По его словам, второй момент, который его сильно волнует, это требование к уровню владения эстонским языком на В2 для учителей-предметников. „Министр ответила, что мы должны делать то, что успеем, - сказал мэр. - Диалог продолжается“.

„У меня, как мэра, самое большое горе - как перейдут на эстонский язык обучения четвертые классы, - сказал журналистам Тоотс. - Я лично не представляю, если дети учились в садике и первые три класса на русском языке, как они будут справляться с учебой на эстонском. Министр четко сказал, что перейти мы должны. Значит, мы перейдем, но боюсь, будут проблемы“.

Во время встречи с министром также выяснилось, что город получит все-таки финансирование около 14 миллионов евро на строительство новой школы, потому что выполнены все условия, которые выставляло государство. Главное - произойдет объединение трех школ города: Шестой, Пяхклимяэской и Паю. Это оптимизирует школьную сеть. Нарва должна определиться в течение мая, где именно будут строить новое школьное здание. Пока этот вопрос решается.

По итогам встречи стало ясно, что 30 мая министр образования Кристина Каллас будет в Нарве для подписания договора о передаче школы для взрослых в управление государству. Конкурс на должность директора проведет министерство, но назначить исполняющего обязанности директора, который будет руководить школой с 1 июня до 1 августа, необходимо нарвской горуправе.

Как пояснила Писарева, к 20 июня город должен передать Министерству образования окончательные данные по количеству учителей, которых не хватает, пока этой информации нет.

„К 31 июля будут пересмотрены договоры учителей в частном порядке, языковая инспекция придет на места и проведет собеседование, - рассказала Писарева. - Одно дело, если учитель ходил на курсы, но не смог сдать экзамены, продолжил ходить на курсы, и другое дело - не ходил на курсы, языком не владеет. Важно рассмотреть ситуации индивидуально“. Как отметила Мессурме, это большая работа для инспекции, учитывая, сколько учителей работает в Нарве.

„Мы хотели бы, чтобы с учителями-предметниками, у которых к 1 августа не будет сдан экзамен на В2, но они стараются и учат язык, заключали бы временные договоры, - сказала Писарева. - Мы не можем оставить пустые классы только из-за того, что учитель не владеет эстонским языком на В2, но при этом он прекрасно ведет свой предмет по-русски“. Но, сообщила вице-мэр, все будет решаться индивидуально, законодательно это никак не регламентировало сейчас, им главное договориться, чтобы такие временные договоры вообще стали возможны.

Писарева рассказала, что ходила во все нарвские образовательные учреждения, и считает, что нельзя сказать, что учителя плохо учат язык. „Они интенсивно последние 8-9 месяцев учат язык, но есть фактор языковой среды, - прокомментировала вице-мэр. - Они учат язык, а приходят в школу и говорят по-русски. Это мешает. Но я вижу, что многие учителя с блестящими глазами учат эстонский, несмотря на их большую рабочую нагрузку. Я ими восхищаюсь. Обнулять их результаты нельзя, я считаю. Думаю, до 2029-2030 года они точно смогут сдать не только на В2, но и С1“.

Еще одним достижением в диалоге с государством, по мнению Тоотса, стало то, что для специальных педагогов сделают требование к владению эстонским языком на В2 вместо С1, но это решение будет принимать Рийгикогу. „Такие шаги со стороны Министерства для нас важны, они показывают, что нас понимают“, - уточнил мэр.

Мессурме также добавила, что руководство школ сейчас активно ищет учителей. „Пока сложности есть точно с ясельными группами, потому что если у специалиста есть С1, то он выберет вариант пойти работать в более старшие группы детского сада или учителем в школу, тем более, что учителя яслей не получают региональную доплату“, - сказала она.

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