Дуолинго - бесполезная трата времени? Блогер рассказала о собственном опыте
Блогер и языковед Ксения Туркова рассуждает о том, насколько полезен для изучения иностранного языка знаменитый сервис, которым наверняка пользовались многие.
Наткнулась сегодня на живейшую дискуссию о том, эффективно ли использовать Дуолинго для изучения языка, с интересом почитала комментарии, которые можно разделить на несколько категорий:
„Я удалил Дуолинго и вам советую, это все сплошная коммерция, вы подсели на лиги и рейтинги, срочно слезьте с иглы зеленой совы!“
„Дуолинго — прекрасная вещь, я благодаря ему понимаю сериалы/могу поддерживать простой разговор/чувствую себя победителем, оказавшись на первом месте!“
„Дуолинго может помочь, но только до определенной степени; как вспомогательный источник хорош, но больших надежд не возлагайте“.
Что я думаю о Дуолинго как его активный пользователь и любитель языков? Я люблю это приложение, потому что для меня это прекрасный способ выучить или освежить подзабытую лексику и понять общие механизмы функционирования того или иного языка. В университете я два года учила финский — разумеется, почти все забыла, это очень трудный язык. А уровень у меня был вполне приличный, я сдала госэкзамен, и финский стоит у меня в дипломе. Дуолинго помог мне вспомнить огромное количество слов и конструкций. Разумеется, знания не вернулись, но вот радость узнавания языка — в полной мере! И я даже снова могу рассказать немного о себе.
Недавно я начала учить с помощью Дуолинго турецкий. Моя цель — просто получить общее представление о структуре языка, а она очень отличается от структуры всех языков, которые я до этого изучала. Идет пока не очень легко, но что-то получается. Мой муж и сын — тоже активные пользователи Дуолинго, у нас семейный тариф. Кириллу (сыну) Дуолинго помогает со школьным испанским, с которым у него не очень хорошо складываются отношения из-за личности учителя, зато вот в Дуолинго Кирилл первый в классе, дошел до какого-то суперуровня, занимается каждый день, и говорит, что ему очень помогает — прежде всего, в понимании и чтении, говорить ему пока особо негде и не с кем.
Майкл (муж) начал использовать Дуолинго для изучения русского языка еще до встречи со мной. Он часто проходит по 10 и больше уроков в день, и я действительно вижу прогресс — он знает очень много слов и конструкций, хорошо читает, может изъясняться на бытовые темы совсем короткими предложениями. Важная деталь: и у Майкла, и у Кирилла — СДВГ/ADHD, и, по моим наблюдениям, таким людям Дуолинго как раз подходит больше чем учитель, хотя понятно, что учитель и интерактивные уроки намного эффективнее. Майкл пробовал заниматься с учителем, and it didn’t go well, потому что расписание и обязательства создавали дополнительный стресс, и он начал пропускать уроки.
Мой вывод: да, в Дуолинго многое построено на коммерции и „подсаживании“ на продукт, но совсем бесполезным я бы его не объявляла и со счетов бы не списывала. Но! Чтобы добиться хоть какого-то эффекта (если вы этого, конечно, хотите), вам нужно: заниматься каждый день, заниматься подолгу (полчаса - минимум), пробовать использовать полученные знания (мой муж почти каждый день уточняет у меня что-то после общения с Дуолинго, пытается тренироваться строить фразы), найти группу поддержки — я подписана на группу Duolingo Finnish в фейсбуке, там выкладывают всякие полезные ресурсы. Да, еще одна очень важная вещь: изучайте языки через английский, не через русский, там гораздо больше контента. В общем, до уровней А1-А2 (при определенном старании) Дуолинго вам вполне может помочь дойти. А вот потом уже сами-сами!
А у вас какой опыт общения с Дуолинго? И какими еще приложениями для изучения языков вы пользуетесь?
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