Дуолинго - бесполезная трата времени? Блогер рассказала о собственном опыте

Майкл (муж) начал использовать Дуолинго для изучения русского языка еще до встречи со мной. Он часто проходит по 10 и больше уроков в день, и я действительно вижу прогресс — он знает очень много слов и конструкций, хорошо читает, может изъясняться на бытовые темы совсем короткими предложениями. Важная деталь: и у Майкла, и у Кирилла — СДВГ/ADHD, и, по моим наблюдениям, таким людям Дуолинго как раз подходит больше чем учитель, хотя понятно, что учитель и интерактивные уроки намного эффективнее. Майкл пробовал заниматься с учителем, and it didn’t go well, потому что расписание и обязательства создавали дополнительный стресс, и он начал пропускать уроки.