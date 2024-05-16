Дуолинго - бесполезная трата времени? Блогер рассказала о собственном опыте

Наткнулась сегодня на живейшую дискуссию о том, эффективно ли использовать Дуолинго для изучения языка, с интересом почитала комментарии, которые можно разделить на несколько категорий:

„Я удалил Дуолинго и вам советую, это все сплошная коммерция, вы подсели на лиги и рейтинги, срочно слезьте с иглы зеленой совы!“

„Дуолинго — прекрасная вещь, я благодаря ему понимаю сериалы/могу поддерживать простой разговор/чувствую себя победителем, оказавшись на первом месте!“

„Дуолинго может помочь, но только до определенной степени; как вспомогательный источник хорош, но больших надежд не возлагайте“.

Что я думаю о Дуолинго как его активный пользователь и любитель языков? Я люблю это приложение, потому что для меня это прекрасный способ выучить или освежить подзабытую лексику и понять общие механизмы функционирования того или иного языка. В университете я два года учила финский — разумеется, почти все забыла, это очень трудный язык. А уровень у меня был вполне приличный, я сдала госэкзамен, и финский стоит у меня в дипломе. Дуолинго помог мне вспомнить огромное количество слов и конструкций. Разумеется, знания не вернулись, но вот радость узнавания языка — в полной мере! И я даже снова могу рассказать немного о себе.

Недавно я начала учить с помощью Дуолинго турецкий. Моя цель — просто получить общее представление о структуре языка, а она очень отличается от структуры всех языков, которые я до этого изучала. Идет пока не очень легко, но что-то получается. Мой муж и сын — тоже активные пользователи Дуолинго, у нас семейный тариф. Кириллу (сыну) Дуолинго помогает со школьным испанским, с которым у него не очень хорошо складываются отношения из-за личности учителя, зато вот в Дуолинго Кирилл первый в классе, дошел до какого-то суперуровня, занимается каждый день, и говорит, что ему очень помогает — прежде всего, в понимании и чтении, говорить ему пока особо негде и не с кем.