„Россияне просто зашли пешком“. Как армии РФ удалось захватить села около Волчанска в Харьковской области и что там происходит

Денис Ярославский не скрывает своей злости.

Как командир украинского специального разведывательного подразделения он участвовал во внезапном наступлении Украины в Харьковской области осенью 2022 года. Тогда вторгнувшиеся российские войска удалось отбросить обратно к украинской границе.

Но теперь Денису и его бойцам предстоит сделать все то же самое.

В последние дни российские войска добились небольших, но заметных успехов вдоль границы в Харьковской области.

Продвинувшись всего на несколько километров вглубь, они взяли под контроль около 100 км украинской территории. В более защищенных восточных регионах Украины России потребовались месяцы, чтобы добиться похожих результатов.

Би-би-си отмечает, что уже после того, как Джонатан Бил прислал свой репортаж, власти Украины отвергли обвинения в отсутствии фортификационных сооружений под Харьковом. Они заявили, что оборонительные линии были построены вдали от границы. В 125-й отдельной бригаде территориальной обороны говорят, что ситуация в области под контролем, успех россиян там называют „условным“.

Россия утверждает, что ее войска уже вошли в приграничный город Волчанск, Украина это утверждение оспаривает.

В последние дни Волчанск активно бомбили, и несколько тысяч жителей пришлось эвакуировать.

Денис хочет знать, что происходит с украинской обороной. По его словам, первой защитной линии просто не было.

„Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком“, — говорит он.

Он показывает мне видео с беспилотника, снятое несколько дней назад. На нем видно, как небольшие колонны российских войск просто переходят границу, не встречая сопротивления.

По его словам, официальные лица утверждали, что оборонительные сооружения возводятся — и на это идут огромные средства, но по его мнению на самом деле их просто не было. „Это была или преступная халатность, или коррупция. Это был не провал. Это было предательство“.