Говорил ли Марк Твен, что „умеренность должна быть во всём, включая умеренность“?

Разбираемая фраза с атрибуцией Марку Твену встречается на сайтах с цитатами известных личностей и афоризмами. Её часто включают в подборки высказываний писателя в Сети и даже в печатные сборники. Делятся цитатой пользователи соцсетей (X, Facebook, „ВКонтакте“) и блог-платформ.

Работы Марка Твена хорошо изучены и оцифрованы. Крупнейшие порталы, где можно ознакомиться с текстами американского писателя, — архив Mark Twain Projects Online, собранный при поддержке Калифорнийского университета в Беркли, база Twain Quotes, куда включены тексты, принадлежащие перу писателя или посвящённые ему, и электронный архив Марка Твена, собранный библиотекой Университета Виргинии. В коллекциях этих проектов „Проверено“ не удалось найти ни точную цитату, ни отдельные её части в переводе на английский, родной язык автора. Не вошла фраза и в большой сборник цитат писателя „Марк Твен на кончиках пальцев“ под редакцией Кэролайн Томас Харнсбергер, близкой знакомой дочери Твена, имевшей возможность лично изучить его рукописи.

Впрочем, в одной из записных книжек Твена действительно встречается близкое по смыслу высказывание, хотя и в абсолютно иной формулировке: „Умеренное воздержание лучше всего. Неумеренное воздержание вредит делу воздержания, а умеренное воздержание помогает ему в борьбе с неумеренным невоздержанием. Фанатики никогда этого не узнают, хотя это и написано золотыми буквами на небе“. В 1881 году в газете The Washington Post было опубликовано ещё одно его изречение на этот счёт, также сильно отличающееся от разбираемого: „Полное воздержание настолько превосходно, что его нельзя доводить до крайности. В своей страсти к этому я захожу настолько далеко, что полностью воздерживаюсь от самого полного воздержания“. Примечательно, что ни одна из этих формулировок в русскоязычном сегменте интернета практически не встречается.