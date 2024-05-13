Говорил ли Марк Твен, что „умеренность должна быть во всём, включая умеренность“?
В интернете популярна цитата о том, что излишнего усердия стоит избегать даже в умеренности. Эти слова приписывают знаменитому американскому писателю. Мы решили проверить, говорил ли он что-либо подобное.
Разбираемая фраза с атрибуцией Марку Твену встречается на сайтах с цитатами известных личностей и афоризмами. Её часто включают в подборки высказываний писателя в Сети и даже в печатные сборники. Делятся цитатой пользователи соцсетей (X, Facebook, „ВКонтакте“) и блог-платформ.
Работы Марка Твена хорошо изучены и оцифрованы. Крупнейшие порталы, где можно ознакомиться с текстами американского писателя, — архив Mark Twain Projects Online, собранный при поддержке Калифорнийского университета в Беркли, база Twain Quotes, куда включены тексты, принадлежащие перу писателя или посвящённые ему, и электронный архив Марка Твена, собранный библиотекой Университета Виргинии. В коллекциях этих проектов „Проверено“ не удалось найти ни точную цитату, ни отдельные её части в переводе на английский, родной язык автора. Не вошла фраза и в большой сборник цитат писателя „Марк Твен на кончиках пальцев“ под редакцией Кэролайн Томас Харнсбергер, близкой знакомой дочери Твена, имевшей возможность лично изучить его рукописи.
Впрочем, в одной из записных книжек Твена действительно встречается близкое по смыслу высказывание, хотя и в абсолютно иной формулировке: „Умеренное воздержание лучше всего. Неумеренное воздержание вредит делу воздержания, а умеренное воздержание помогает ему в борьбе с неумеренным невоздержанием. Фанатики никогда этого не узнают, хотя это и написано золотыми буквами на небе“. В 1881 году в газете The Washington Post было опубликовано ещё одно его изречение на этот счёт, также сильно отличающееся от разбираемого: „Полное воздержание настолько превосходно, что его нельзя доводить до крайности. В своей страсти к этому я захожу настолько далеко, что полностью воздерживаюсь от самого полного воздержания“. Примечательно, что ни одна из этих формулировок в русскоязычном сегменте интернета практически не встречается.
Проверяемая фраза об умеренности в умеренности популярна и среди англоязычных интернет-пользователей — правда, там её приписывают в основном ирландскому писателю Оскару Уайльду и американскому дипломату Горацию Портеру. Портал The Quote Investigator, специализирующийся на изучении происхождения популярных цитат, обнаружил десятки случаев, когда высказывание об умеренности употребляли в книгах и СМИ в формулировках, очень похожих на проверяемую. В одних публикациях авторство вообще не было указано, в других — приписывалось самому широкому кругу лиц: от древнеримского мыслителя, автора романа „Сатирикон“ Гая Петрония Арбитра до американского государственного деятеля Бенджамина Франклина.
Самый ранний случай употребления этой цитаты на русском языке (и сразу с атрибуцией Твену), который „Проверено“ удалось найти, — пост в соцсети Twitter (ныне — X) пользователя @gayavat от 27 октября 2016 года. Тот твит не набрал ни репостов, ни лайков, однако несколькими днями позже фразу с указанием на авторство американского писателя опубликовали на сайте с подборками цитат известных людей, и уже оттуда, вероятно, она разошлась по русскоязычному сегменту интернета.
Таким образом, нет никаких подтверждений того, что Марк Твен когда-либо писал об умеренности в разбираемой формулировке. В англоязычном сегменте интернета, а также в СМИ цитата широко распространена и известна уже на протяжении нескольких десятилетий, но американскому писателю её почти никогда не приписывают. В русскоязычном сегменте она появилась только в 2016 году — и сразу с атрибуцией Твену, очевидно, ошибочной. Язык этого писателя — образный и афористичный, поэтому неудивительно, что его так часто цитируют. Однако именно из-за этого часто ему, как и, например, Альберту Эйнштейну, приписывают чужие высказывания. Делают это либо по ошибке (потому что считают, что Твен мог бы сказать что-нибудь подобное), либо чтобы придать собственным мыслям больший вес.
Итог: Неверная атрибуция цитаты