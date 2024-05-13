Звери
13.05.2024, 16:34

РЕДКОЕ ВИДЕО | Четыре медвежонка в Сетомаа осваивают акробатические трюки

 
forte@delfi.ee
Медвежонок на дереве — кадр из видео
Медвежонок на дереве — кадр из видео
ФОТО: Perekond Viskarid

Местным жителям деревни Недсая в Вырумаа удалось снять редкое видео с участием медвежьей семьи, детеныши которой в это время тренировались лазить по высоким деревьям.

Судя по информации, предоставленной природоохранному агентству охотничьим отрядом Вярска, и комментариям видеорегистратора (семья Вискар), это медвежья семья с четырьмя медвежатами. По их словам, медведица также сделала несколько агрессивных выпадов в сторону автомобиля, но, к сожалению, это не попало на видео.

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