РЕДКОЕ ВИДЕО | Четыре медвежонка в Сетомаа осваивают акробатические трюки

Судя по информации, предоставленной природоохранному агентству охотничьим отрядом Вярска, и комментариям видеорегистратора (семья Вискар), это медвежья семья с четырьмя медвежатами. По их словам, медведица также сделала несколько агрессивных выпадов в сторону автомобиля, но, к сожалению, это не попало на видео.