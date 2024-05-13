13.05.2024, 16:34
РЕДКОЕ ВИДЕО | Четыре медвежонка в Сетомаа осваивают акробатические трюки
ФОТО:
Местным жителям деревни Недсая в Вырумаа удалось снять редкое видео с участием медвежьей семьи, детеныши которой в это время тренировались лазить по высоким деревьям.
Судя по информации, предоставленной природоохранному агентству охотничьим отрядом Вярска, и комментариям видеорегистратора (семья Вискар), это медвежья семья с четырьмя медвежатами. По их словам, медведица также сделала несколько агрессивных выпадов в сторону автомобиля, но, к сожалению, это не попало на видео.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.