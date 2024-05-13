На референдуме о разрешении двойного гражданства в Литве не удалось собрать достаточно голосов

Для принятия поправок требовалась поддержка половины всех имеющих право голоса литовцев. По данным Главной избирательной комиссии, это более 1,192 млн человек.

Явка на голосовании составила 59%, в референдуме приняли участие более 1,396 млн избирателей. Поправки о двойном гражданстве поддержали около 1,032 млн.

Этот результат выше, чем в 2019 году, когда аналогичный референдум проходил в прошлый раз. Тогда для внесения изменений в главный закон страны требовалась поддержка 1,24 млн человек, удалось собрать более 956 тысяч голосов (72,35% от пришедших на участки).

В нынешней редакции литовской Конституции сказано, что „кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другого государства одновременно“.

На прошедшем в воскресенье референдуме избирателям предлагали высказаться за новую формулировку: „Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом“.

Ряд политологов критиковали поправку, называя предложенную формулировку „непонятной“.

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