Вратарь сборной США получил травму и покинул расположение команды на ЧМ-2024

Алекс Лайон, проведший отличный сезон за „Детройт Ред Уингз“, был заменен во втором периоде субботнего матча против Германии из-за травмы.

В воскресенье американец уже вернулся на родину, сообщает Detroit Hockey Now со ссылкой на Ассоциацию хоккея США.

Вместо Алекса Лайона на лед в субботу вышел 19-летний дебютант Трей Огастин, выступавший в прошлом сезоне в студенческой лиге NCAA. Молодой американец в составе сборной США выиграл чемпионаты мира среди юношей до 20 и до 18 лет.

Третий вратарь сборной США на чемпионате мира — Алекс Неделькович из „Питтсбург Пингвинз“.

На данный момент еще неизвестно, кто отправится на чемпионат мира в качестве замены Алексу Лайону. Сборная США сегодня играет со Словакией.

Американцы проиграли Швеции со счетом 2:5 в перовом матче чемпионата мира, но одержали уверенную победу со счетом 6:1 над серебряными призерами прошлого ЧМ командой Германии.

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