МНЕНИЕ | Провал российской бюрократии: Путин меняет нехаризматичных на неспособных

Сейчас, конечно, будет много умных комментариев по поводу замены Шойгу на Белоусова, а Патрушева на Шойгу, а мне кажется, все та же самая „лояльность и компетентность“. Путин хочет что-то поменять, но не может, потому что каждый новый человек может показаться „элитам“, что он-то и есть новая надежда. Путин и в свои лучшие-то годы выбирал на важные посты людей заведомо нехаризматичных, неспособных бросить вызов хоть в каком-то смысле. А сейчас, на закате правления, тем более.

Но это сюминутное. А вот исторически вот что меня занимает. И Шойгу, которого я не знаю, и Белоусов, с которым я был достаточно хорошо знаком, когда он руководил ЦМАКП двадцать лет назад - это бюрократы из бюрократов. По образу мышления, по всему - это люди нереволюционные, антиреволюционные, совершенно государственные. Слишком государственные и структурные, сказал бы я про экономиста Белоусова. Геринг, Гиммлер, Гесс - вся эта гитлеровская верхушка это были люди идеи, соратники фюрера по уличным маршам и политическим разборкам. Тот же Шпеер, его экономический министр, был влюблен в идеологию и самого фюрера, а не произошел из государственной машины.

Как это получилось, что именно „государственники“ стали со-авторами, со-исполнителями такого чудовищного отклонения от нормальной государственной траектории как начатая ими русско-украинская война?

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