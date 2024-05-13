ОТ РЕДАКЦИИ | Дон Кихот вступил в EKRE, или почему э-выборы не угроза нашей демократии

Первые электронные выборы в Эстонии прошли почти 20 лет назад, в 2005 году эта система была опробована на местных выборах. Это сразу же стало одним из символов эстонского успеха в области цифровых технологий и инноваций. И если в 2005 году электронно отдали свой голос менее 10 тысяч человек, то в 2023 году в интернете проголосовало уже 312 тысяч избирателей. Это первые выборы, на которых более половины избирателей предпочли электронное голосование обычному. Это иллюстрация того, что постепенно жители Эстонии привыкли к электронному голосованию, это удобно, и эту практику следует продолжать.

Электронные выборы в Эстонии сразу же после своего появления подверглись критике со стороны различных политических сил. Сначала самыми ярыми противниками цифрового голосования стали Эдгар Сависаар и центристы. Оказалось, дело в том, что электронные выборы дали преимущество партиям, чьи избиратели - более молодые и прогрессивные люди.

После ухода Сависаара из политической жизни эстафету борьбы с э-выборами переняла партия EKRE.

Кроме того, это позволило просто и быстро голосовать и тем избирателям, которые проживают за границей. Эдгар Сависаар хорошо понимал, что это - не его электорат, и потому боролся против электронных выборов.

После ухода Сависаара из политической жизни эстафету борьбы с э-выборами переняла партия EKRE. Несмотря на тот факт, что ERKE сама традиционно получает большое количество электронных голосов от эстонцев, проживающих, например, в Финляндии, именно эта партия стала непримиримым противником электронного голосования. Лидерам EKRE удобно переложить ответственность за собственные политические неудачи и неспособность заинтересовать избирателя, а также найти партнеров среди других политических партий, чтобы добраться до власти, на несовершенную, по их мнению, систему электронного голосования. Например, когда в 2019-2021 гг. EKRE входила в состав правительства, она имела возможность раскрыть всю правду про „злоупотребление“ электронным голосованием. Однако члены этой партии не сумели привести ни одного случая, который говорил бы в пользу отмены э-голосования.