МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Россия - государство-лузер, горющее об утрате имперского величия

Когда в ХХ веке распадались колониальные империи, не обошлось и без вооруженных конфликтов, порой довольно кровопролитных. Достаточно вспомнить жестокую восьмилетнюю войну Алжира за независимость, в результате которой свыше миллиона французов, многие из которых жили там уже во втором и даже третьем поколении, были изгнаны из страны.