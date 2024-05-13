Мнение
13.05.2024, 19:04

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Россия - государство-лузер, горющее об утрате имперского величия

 
Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: GAVRIIL GRIGOROV | AFP

Сегодня многие пытаются понять, как Россия, которая в 1990-е, казалось, становится на путь демократии и либеральных реформ, докатилась до полуфашистской диктатуры и развязала чудовищную войну в Украине. Выдвигается много различных гипотез, в той или иной степени обоснованных. Мне кажется, есть еще одно объяснение, которое можно считать концентратом большинства наиболее подходящих версий.

Когда в ХХ веке распадались колониальные империи, не обошлось и без вооруженных конфликтов, порой довольно кровопролитных. Достаточно вспомнить жестокую восьмилетнюю войну Алжира за независимость, в результате которой свыше миллиона французов, многие из которых жили там уже во втором и даже третьем поколении, были изгнаны из страны.

Однако новейшая история практически не знает примеров войн метрополий с бывшими колониями после десятилетий раздельного существования. Наоборот, в большинстве случаев при смене поколений чаще удавалось как-то наладить даже плохие на момент „развода“ отношения. Тот же Алжир тесно связан с бывшей метрополией экономическими и культурными отношениями: Франция в числе ведущих торговых партнеров, там живет свыше миллиона алжирцев.

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