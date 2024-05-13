13.05.2024, 19:04
МНЕНИЕ | Андрей Деменков: Россия - государство-лузер, горющее об утрате имперского величия
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Сегодня многие пытаются понять, как Россия, которая в 1990-е, казалось, становится на путь демократии и либеральных реформ, докатилась до полуфашистской диктатуры и развязала чудовищную войну в Украине. Выдвигается много различных гипотез, в той или иной степени обоснованных. Мне кажется, есть еще одно объяснение, которое можно считать концентратом большинства наиболее подходящих версий.
Когда в ХХ веке распадались колониальные империи, не обошлось и без вооруженных конфликтов, порой довольно кровопролитных. Достаточно вспомнить жестокую восьмилетнюю войну Алжира за независимость, в результате которой свыше миллиона французов, многие из которых жили там уже во втором и даже третьем поколении, были изгнаны из страны.