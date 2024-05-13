13.05.2024, 12:02
Эстонские борцы не выступят на Олимпийских играх в Париже
ФОТО: | Delfi Meedia
Судьба эстонских борцов решилась на заключительном отборочном турнире в Стамбуле, они не выступят на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает RusErr.
Последний шанс пройти квалификацию имел эстонский тяжеловес в греко-римской борьбе Хейки Наби. После стартового поражения он выиграл две утешительные схватки, в том числе и за выход в полуфинал. Однако в матче за третье место, состоявшемся поздно вечером в пятницу, Наби уступил белорусскому борцу Павлу Глинчуку со счетом 2-4.
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