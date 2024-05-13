ВИДЕО | Михкельс занял шестое место на этапе Джиро д’Италия(1)
Мадис Михкельс (Intermarche - Wanty) занял шестое место на девятом этапе велотура Джиро д’Италия.
Avezzanost Napolisse kulgenud 214-kilomeetrine etapp oli küll künklik, aga lõpus selgitati võitja siiski sprinterite heitluses, kus parimat minekut näitas Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike).
214-километровый этап от Авеццано до Неаполя был неровным, в итоге лучший темп показал Олав Коой (Team Visma-Lease a Bike). За ним следовали итальянец Джонатан Милан (Lidl-Trek) и колумбиец Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates).
Для Михкельса, пересекшего финиш шестым, это был лучший результат на гранд-турах. На Джиро в этом году он становился девятым и десятым.
Тадей Погакар (ОАЭ Team Emirates) остается лидером общего зачета, опережая Даниэля Мартинеса (Бора - Hansgrohe; +2,40) и Герайнта Томаса (Ineos Grenadiers; +2,58).
Тур продолжится во вторник горным этапом (Помпеи – Кузано-Мутри; 142 км).