Другие виды
13.05.2024, 12:06

ВИДЕО | Михкельс занял шестое место на этапе Джиро д’Италия

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ФОТО: EPA/LUCA ZENNARO | Scanpix

Мадис Михкельс (Intermarche - Wanty) занял шестое место на девятом этапе велотура Джиро д’Италия.

Avezzanost Napolisse kulgenud 214-kilomeetrine etapp oli küll künklik, aga lõpus selgitati võitja siiski sprinterite heitluses, kus parimat minekut näitas Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike).

214-километровый этап от Авеццано до Неаполя был неровным, в итоге лучший темп показал Олав Коой (Team Visma-Lease a Bike). За ним следовали итальянец Джонатан Милан (Lidl-Trek) и колумбиец Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates).

Для Михкельса, пересекшего финиш шестым, это был лучший результат на гранд-турах. На Джиро в этом году он становился девятым и десятым.

Тадей Погакар (ОАЭ Team Emirates) остается лидером общего зачета, опережая Даниэля Мартинеса (Бора - Hansgrohe; +2,40) и Герайнта Томаса (Ineos Grenadiers; +2,58).

Тур продолжится во вторник горным этапом (Помпеи – Кузано-Мутри; 142 км).

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