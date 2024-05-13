ВИДЕО | Михкельс занял шестое место на этапе Джиро д’Италия

214-километровый этап от Авеццано до Неаполя был неровным, в итоге лучший темп показал Олав Коой (Team Visma-Lease a Bike). За ним следовали итальянец Джонатан Милан (Lidl-Trek) и колумбиец Хуан Себастьян Молано (UAE Team Emirates).

Для Михкельса, пересекшего финиш шестым, это был лучший результат на гранд-турах. На Джиро в этом году он становился девятым и десятым.