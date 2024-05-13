Украинский проект прекратил существование в латвийско-эстонской лиге

В минувшем сезоне в латвийско-эстонской баскетбольной лиге выступали 15 команд: по семь от Латвии и Эстонии и одна - украинская.

Информацию о выходе из латвийско-эстонской лиги и завершении этого проекта подтвердили для Sportacentrs.com представители и украинского клуба.

„Официального уведомления от клуба „Прометей“ о выходе из латвийско-эстонской лиги мы не получали. Когда это произойдет, мы обсудим ситуацию публично. Да, на данный момент похоже, что сгустились тучи и ходят какие-то слухи, но я не хочу их каким-либо образом комментировать или обсуждать из уважения к представителям клуба, с которыми сотрудничал на протяжении всего сезона и который в нашей предыдущей беседе заявлял, что клуб планирует сыграть и в следующем сезоне“, — прокомментировал ситуацию с украинским клубом Салвис Метра, директор Латвийской баскетбольной лиги.

Слобожанский „Прометей“ присоединился к латвийско-эстонской баскетбольной лиге перед сезоном-2022/23. Домашние матчи „Прометей“ проводил в Риге.

Украинский клуб, за который выступали много легионеров, сразу занял лидирующие позиции в турнире. В обоих проведенных сезонах „Прометей“ становился чемпионом лиги. В сезоне-22/23 украинский клуб в финале выиграл у рижского ВЭФа со счетом 77:62, а в сезоне-23/24 в решающем матче взял верх над таллиннским „Калев/Крамо“ - 91:83.

Также за два сезона, проведенных в Латвии, „Прометей“ выступал в Еврокубке УЛЕБ, пытаясь пробиться в Евролигу УЛЕБ (для этого требовалось стать победителем Еврокубка). Соперников украинский клуб принимал в „Арене-Рига“.

В целом „Прометей“ успешно играл в Ерокубке УЛЕБ, но до трофея так и не добрался. В сезоне-22/23 команда преодолела групповой этап и дошла до полуфинала, где уступила в Риге турецкому „Тюрк Телеком“. В сезоне-23/24 „Прометей“ на стадии четвертьфинала проиграл французскому „Буржу“.

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