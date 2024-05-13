Ведутся бои за Волчанск, Россия имеет тактический успех, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в ночь на понедельник, 13 мая. На Волчанском направлении войска РФ имеют тактический успех.

В целом на Харьковщине продолжаются боевые действия на направлениях Пильная – Лукьянцы, Пильная – Глубокое, Пильная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрилеча – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение суток на этих направлениях россияне совершили 22 штурмовых действия, из них 14 – еще продолжаются (по состоянию на 00:40), пишет Obozrevatel.

Как отметили в Генштабе, враг задействовал для наступления на Волчанск до пяти батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении россияне потеряли за сутки более 100 человек.

„В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону“, – говорится в сообщении.

Генштаб добавляет, что украинские военные ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, применяют БПЛА для ведения разведки и нанесения точечных ударов по врагу.

„Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов“, – заявили в Генштабе.

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