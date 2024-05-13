Президентские выборы в Литве: спустя пять лет Науседа и Шимоните снова встретятся во втором туре

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1741 участке из 1895, Г. Науседа стал победителем в первом туре выборов, получив голоса 45,43 проц. избирателей.

Оставшаяся на втором месте И. Шимоните получила поддержку 17,55 проц. избирателей. Далее следуют: Игнас Вегеле с 12,50 проц., Ремигиюс Жемайтайтис с 9,97 проц., Эдуардас Вайткус с 7,66 проц., Дайнюс Жалимас с 3,29 проц., Андрюс Мазуронис с 1,47 проц. и Гедримас Еглинскас с 1,33 проц. голосов избирателей.

В воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37 проц. граждан.

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