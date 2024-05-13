ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: очередная осечка „Левадии“, неожиданное поражение „Флоры“ и скромная победа „Пайде“ над аутсайдером
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 10-й тур.
„Курессааре“ и „Таммека“ сыграли вничью
После девяти туров „Курессааре“ и „Таммека“ делили в турнирной таблице пятое-шестое место, так что можно было ожидать жаркого матча. На самом деле, 363 зрителя, пришедшие на городской стадион в Курессааре, голевой феерии не увидели.
Ахмед Башер, забивший в этом сезоне за „Таммеку“ 6 мячей, не смог принять участие в субботнем матче из-за перебора карточек. В первом тайме хороший шанс для взятия ворот был у Олавале Танимово, легионера „Таммеки“, но с его ударом справился Каур Кивила. Во втором тайме „Таммека“ выпустил на замену Доминика Лаанеотса, чей дальний удар парировал Кивила. Гости владели инициативой во второй половине встречи, но забитых мячей зрители так и не увидели.
Действующий чемпион неожиданно проиграла дома „Вапрусу“
„Флора“ на прошлой неделе обыграла таллиннский „Калев“ со счетом 3:0, а в сотом дерби лидера лиги „Левадию“ (1:0).
„Вапрус“, который хорошо играл в прошлом сезоне, в этому году выиграл только в двух из десяти матчей. В первом тайме „Флора“ контролировала ход встречи, но забить так и не смогла. Лучший шанс у хозяев возник на 34-й минуте, когда после подачи углового центральный защитник Эрко Йонне Тыугьяс попал в перекладину.
На 46-й минуте отличный двойной сейв совершил капитан „Варпуса“ Отт Нымм, который сначала отразил удар Лепика, а затем удар Аллику. Через десять минут футболисты „Вапруса“ получили свой шанс, когда Кристен Лапа своевременно вышел из ворот и не позволил Кевину Кауберу отличиться.
На 82-й минуте положение „Флоры“ усугубилось, поскольку Владислав Крейда получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 94-й минуте гости заработали угловой. Магнус Виллота получил мяч и нанес удар, но его заблокировали футболисты „Флоры“. Далее мяч подхватил Вигро Валлик, которы и поставил победную точку.
Нарвский „Транс“ потерпел поражение от „Калева“
„Транс“ хорошо начал игру, но первый опасный момент возник у „Калева“. Полузащитник „Транса“ Шалва Бурджанадзе сфолил на Атсе Пурье возле собственной штрафной, и Даниил Шевяков со штрафного пробил в дальний угол, но Алексей Матросов спас нарвский клуб. „Транс“ больше владел мячом, но моменты чаще возникали у „Калева“.
„Калев“ начал вторую половину встречи лучше, и это принесло свои плоды. На 50-й минуте Онни Суутари подал мяч на дальнюю штангу, и Михайлов сделал счет 1:0. После пропущенного гола нарвские футболисты создали несколько моментов, но сравнять счет так и не смогли.
Городская команда „Пайде“ с минимальным счетом обыграла „Нымме Юнайтед“
Единственный мяч в матче был забит в середине первого тайма. Патрик Кристал получил пас в чужой штрафной от Дэниела Лутса и сделал подачу на Йосефа Салисте, который отправил мяч в ворота.
„Левадия“ сыграла вничью с „Нымме Калью“
Хотя первый тайм явно находился под контролем „Левадии“, у них были проблемы с созданием опасных моментов. После перерыва обе команды имели много хороших моментов для взятия ворот. Однако игра завершилась со счетом 0:0.
„Мы создали много моментов, но быстрые атаки „Калью“ также были опасны. Результат мог бы быть лучше, но я горжусь игроками, потому что они были действительно хороши“, — заявил после матча главный тренер „Левадии“ Курро Торрес в эфире ERR.
„Конечно, мы переживаем сложный период и находимся не в лучшем физическом состоянии, но трудно побеждать каждую неделю“, — отметил Торрес.
„Левадия“ не может выиграть на протяжении двух последних матчей чемпионата, а в полуфинале Кубка Эстонии смогла обыграть „Виймси“ только в дополнительное время.
Турнирная таблица:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.