ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: очередная осечка „Левадии“, неожиданное поражение „Флоры“ и скромная победа „Пайде“ над аутсайдером

„Курессааре“ и „Таммека“ сыграли вничью

После девяти туров „Курессааре“ и „Таммека“ делили в турнирной таблице пятое-шестое место, так что можно было ожидать жаркого матча. На самом деле, 363 зрителя, пришедшие на городской стадион в Курессааре, голевой феерии не увидели.

Ахмед Башер, забивший в этом сезоне за „Таммеку“ 6 мячей, не смог принять участие в субботнем матче из-за перебора карточек. В первом тайме хороший шанс для взятия ворот был у Олавале Танимово, легионера „Таммеки“, но с его ударом справился Каур Кивила. Во втором тайме „Таммека“ выпустил на замену Доминика Лаанеотса, чей дальний удар парировал Кивила. Гости владели инициативой во второй половине встречи, но забитых мячей зрители так и не увидели.

Действующий чемпион неожиданно проиграла дома „Вапрусу“

„Флора“ на прошлой неделе обыграла таллиннский „Калев“ со счетом 3:0, а в сотом дерби лидера лиги „Левадию“ (1:0).

„Вапрус“, который хорошо играл в прошлом сезоне, в этому году выиграл только в двух из десяти матчей. В первом тайме „Флора“ контролировала ход встречи, но забить так и не смогла. Лучший шанс у хозяев возник на 34-й минуте, когда после подачи углового центральный защитник Эрко Йонне Тыугьяс попал в перекладину.

На 46-й минуте отличный двойной сейв совершил капитан „Варпуса“ Отт Нымм, который сначала отразил удар Лепика, а затем удар Аллику. Через десять минут футболисты „Вапруса“ получили свой шанс, когда Кристен Лапа своевременно вышел из ворот и не позволил Кевину Кауберу отличиться.

На 82-й минуте положение „Флоры“ усугубилось, поскольку Владислав Крейда получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 94-й минуте гости заработали угловой. Магнус Виллота получил мяч и нанес удар, но его заблокировали футболисты „Флоры“. Далее мяч подхватил Вигро Валлик, которы и поставил победную точку.

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