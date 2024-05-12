ФОТО И ВИДЕО | Cадовые феи Дома эстонского языка создали свой первый общественный сад

Наталья Орава, участница проекта рассказала, что для нее эти три месяца школы садовых фей стали хорошей возможностью, потому что она могла практиковать эстонский язык, слушать интересные лекции о садоводстве, цветоводстве. „И кроме лекций у нас ведь еще практика есть, ожидается интересная поездка на Хийумаа, где специалисты, которые с нами работают, для нас также проведут занятия“, - поделилась впечатлениями участница проекта.

„И мы не только слушаем, мы еще общаемся друг с другом, - добавила Наталья. - В своей жизни в основном как мы используем эстонский язык? У кого-то бытовые ситуации, у кого-то рабочие ситуации, а большой пласт лексики оказывается не задействованным, или мы просто не знаем какие-то слова. А здесь и язык, и увлекательная тема“.

Она и еще трое нарвитянок одной группой высаживают клумбу с растениями. Как они сами назвали свой проект - делают грядку ленивого садовода.

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Анна Фарафонова, руководитель Дома эстонского языка, акцентирует внимание, что в школе садовых фей они хотят обратить особое внимание на развитие идеи общественных садов, которые не только способствуют экологическому благополучию города, но и становятся ключом к созданию общности между людьми. „Общинные сады помогают поддерживать крепкие связи в общине, где совместные усилия приводят к реальным изменениям в окружающей среде“, - говорит Анна.

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Юлия Виирсалу, руководитель школы садовых феи и автор этой идеи, учитель эстонского языка, добавляет, что участницы проекта, как их называет Юлия - феи, начали развивать идею общественных садов, поняли, что красота города в их руках и надо самим создавать городской уют. Она надеется, что эту идею подхватят горожане и тоже присоединяться к воплощению задумки общественных садов в городе. „Если кто-то захочет, он может прийти и ухаживать за высаженными растениями“, - говорит Юлия.

Виирсалу напоминает, что это не финал проекта. Участницы будут заниматься до 25 августа, просто сейчас они реализуют практическую часть - воплощают свои задумки в жизнь.