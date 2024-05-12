ФОТО | Отт Тянак стал вторым на Ралли Португалии
Эстонский гонщик Отт Тянак занял второе место на Ралли Португалии, а победителем этапа стал французский гонщик Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье.
Победителем пятого этапа WRC — Ралли Португалии стал французский гонщик Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье — 3:41:32.3. Второе место занял Отт Тянак (+7.9), а третье – бельгиец Тьерри Нёвиль (+1:09.8).
Десятка лучших в Ралли Португалии:
Турнирная таблица сезона:
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai) 110 очков
2. Эльфин Эванс (Toyota) 86 очков
3. Отт Тянак (Hyundai) 79
4. Адриен Фурмо (M-Sport) 71
5. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) 70
6. Такамото Кацута (Toyota) 49
7. Калле Рованперя (Toyota) 36
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai) 23 (не участвовал)
Следующий этап пройдет с 30 мая по 2 июня в Сардинии (Италия).
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