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12.05.2024, 17:52

ФОТО | Отт Тянак стал вторым на Ралли Португалии

 

Эстонский гонщик Отт Тянак занял второе место на Ралли Португалии, а победителем этапа стал французский гонщик Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье.

Победителем пятого этапа WRC — Ралли Португалии стал французский гонщик Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье — 3:41:32.3. Второе место занял Отт Тянак (+7.9), а третье – бельгиец Тьерри Нёвиль (+1:09.8).

Десятка лучших в Ралли Португалии:

Ралли Португалия

Турнирная таблица сезона:

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai) 110 очков

2. Эльфин Эванс (Toyota) 86 очков

3. Отт Тянак (Hyundai) 79

4. Адриен Фурмо (M-Sport) 71

5. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) 70

6. Такамото Кацута (Toyota) 49

7. Калле Рованперя (Toyota) 36

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai) 23 (не участвовал)

Следующий этап пройдет с 30 мая по 2 июня в Сардинии (Италия).

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