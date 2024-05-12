ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ снова уверенно обыграл „Авис Утилитас“ и вышел в финал

Если в первых двух играх „Калев/Крамо“ уже в первой четверти выигрывал с большим отрывом, то в воскресенье „Авис Утилитас“ начал игру лучше. Ведомые Торми Ниитсу и Владимиром Шевченко, они вышли вперед за две с половиной минуты до конца стартовой четверти, а после первой четверти счет был равным 21:21.