12.05.2024, 16:51
ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ снова уверенно обыграл „Авис Утилитас“ и вышел в финал
В воскресенье, 12 мая, „Калев/Крамо“ обыграл дома раплаский клуб „Авис Утилитас“ (87:56) в третьем матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу, и таллинцы со счетом 3:0 вышли в финал.
Если в первых двух играх „Калев/Крамо“ уже в первой четверти выигрывал с большим отрывом, то в воскресенье „Авис Утилитас“ начал игру лучше. Ведомые Торми Ниитсу и Владимиром Шевченко, они вышли вперед за две с половиной минуты до конца стартовой четверти, а после первой четверти счет был равным 21:21.