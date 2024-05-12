ФОТО | На погранпункте в Нарве по-прежнему очереди

Пользователь телеграмма Анна в чате „Эстония-Россия“ написала, что 12 мая она выехала на автобусе компании LuxExpress из Риги в 7:36. К КПП в Нарве она приехала в 14:00. В 15:30 уже вышла в Ивангороде. При этом, по ее словам, „в Нарве очередь за мной доходила до букв Narva (я очень быстро вышла из автобуса)“.

Она рассказала, что автоматические ворота работают на погранпункте в Нарве, но запускают в само здание примерно по 10 человек. „Пограничник говорит, со всеми паспортами стоять в одной общей очереди. В какой-то момент у входа на КПП образовалась группа людей, возмущенных таким положением дел. Аргументы людей из очереди, что тут все стоят и те, кто может через ворота пройти, и кто не может, и что так сказал пограничник - их не устроили. В итоге они просто зашли без очереди в какой-то момент с очередной партией людей“, - написала женщина.

В фейсбуке те, кто проходил границу и писал небольшой отчет, сообщают, что днем 12 мая они стояли примерно два часа на обоих КПП.

На 16:20 очередь со стороны Нарвы не уменьшилась.

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