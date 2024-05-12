РФ заявила, что захватила еще четыре села в Харьковской области. Главком ВСУ: „обстановка существенно обострилась“

Также войска РФ нанесли поражение живой силе и технике подразделений трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань, утверждает российское военное ведомство. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, одна боевая бронированная машина „Козак“ и четыре автомобиля, добавили в министерстве.

Накануне Минобороны РФ сообщило о захвате еще пяти населенных пунктов в Харьковской области — это села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Днем 12 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. „В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение“, — написал военный в своем телеграм-канале.

Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщал, что продолжает контрударные меры в направлении Липцов и Волчанска в Харьковской области, а также ведет бои за населенные пункты, которые „находились фактически в серой зоне“ — Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Олейниково и Огурцово.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.