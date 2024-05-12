ФОТОФАКТ | Антипутинский плакат продолжает висеть на стенах Нарвского замка
Рано утром, 9 мая 2024 года, на стене Нарвского замка, как и ровно год назад, появился антивоенный плакат с надписью „Putin - war criminal“ (Путин - военный преступник - прим.ред.), который висит там и сейчас.
Вместе с этим в День Европы на стенах замка вывесили флаги Эстонии, ЕС и Украины, а также плакат с надписью „Европа начинается с нас“. Министерство культуры сообщало в своем пресс-релизе, что эти флаги и плакат останутся висеть до Янова дня, а плакат с Путиным уберут сразу после 9 мая.
По данным Delfi, причина, по которой этого пока не сделали, прозаична: 10 мая была плохая погода (дождь и ветер). По словам руководителя музея Марии Сморжевских-Смирновой, плакат снимут в самое ближайшее время.
Также Delfi сообщили об одном курьезном случае. Группа россиян со стороны Ивангорода заметила плакат, но, поскольку английским языком эти люди не владели и не смогли перевести надпись, то подумали, что в Эстонии очень уважают российского президента и именно поэтому вывесили на стену замка его изображение.
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