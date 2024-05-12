12.05.2024, 13:58
ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею 2024: Финляндия и Канада одержали разгромные победы, Латвия с трудом обыграла Францию, а Австрия и Швейцария устроили голевую перестрелку
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
12 мая, воскресенье
Словакия – Казахстан 6:2
Финляндия – Великобритания 8:0
Латвия – Франция 3 :2 ОТ
В состве победителей голы забили Родриго Аболс, Роберт Букартс и Каспарс Даугавиньш. У французской сборной шайбы забросили Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.
Дания – Канада 1:5
Швеция – Польша 5:1
Австрия – Швейцария 5:6
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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