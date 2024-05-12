ФОТО | Эстонский пилот выиграл первый этап чемпионата Европы по дрифту
Эстонский пилот Кевин Песур выиграл первый этап чемпионата Европы по дрифту (Drift Masters European Championship), который состоялся на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии (Испания).
В финале на трассе Рикардо Тормо в Валенсии пилот сборной Эстонии по автоспорту Кевин Песур победил финна Лаури Хейнонена. В гонке за третье место поляк Адам Залевский оказался лучше Бенедиктаса Цирбы из Литвы.
После первого этапа у Песура 100 очков, у Хейнонена - 96, у Залевски - 76. Еще один эстонский пилот Оливер Рандалу занимает 15-е место с 32 очками.
Эстония лидирует в национальном рейтинге с 132 очками, у Финляндии – 128 очков, а у Польши – 124 очка.
Второй этап состоится 15 и 16 июня в Ирландии.
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