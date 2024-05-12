ФОТО | Эстонский пилот выиграл первый этап чемпионата Европы по дрифту

В финале на трассе Рикардо Тормо в Валенсии пилот сборной Эстонии по автоспорту Кевин Песур победил финна Лаури Хейнонена. В гонке за третье место поляк Адам Залевский оказался лучше Бенедиктаса Цирбы из Литвы.

После первого этапа у Песура 100 очков, у Хейнонена - 96, у Залевски - 76. Еще один эстонский пилот Оливер Рандалу занимает 15-е место с 32 очками.

Эстония лидирует в национальном рейтинге с 132 очками, у Финляндии – 128 очков, а у Польши – 124 очка.

Второй этап состоится 15 и 16 июня в Ирландии.

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