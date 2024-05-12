Катри Райк выпустила новую книгу. Ее можно получить в подарок

Книга называется „Истории нарвских берегов: воспоминания Эльмара Келля“. Она будет представлена читателям на двух языках. Перевод сделал Алексей Иванов. Книгу на эстонском и русском языках можно будет получить в подарок во время презентации в нарвском кафе Alex Kohvik.

Райк рассказала, что когда Эльмар Келль был подростком, он какое-то время жил в Нарве, это было в конце 30-х годов прошлого века. Сохранились дневники, в которых он интересно описывает жизнь города, в том числе, как выглядел Кренгольм, Старый город. Есть у него воспоминания и о Усть-Нарве.

В небольшую книгу, которую подготовила Катри Райк, вошли фрагменты дневника, в которых художник рассказывал, как дети играли на берегу реки, как потом зимой катались там же на лыжах.

По словам автора книги, ей хотелось написать больше, но тогда печать издания была бы дорогой, поэтому она решила выпускать собранную информацию небольшими брошюрами.

Катри Райк отметила, что удобно раздавать такие небольшие книги в разных городах, рассказывать о Нарве, спрашивать эстонцев, что они знают о приграничном городе, приглашать их приехать в Нарву. Сейчас предвыборное время, поэтому она активно посещает различные города Эстонии. Но Райк хочет не только раздать книгу вне города, но и сделать так, чтобы она оказалась дома у всех нарвитян, кто захочет ее почитать.

Это не первая книга Катри Райк о приграничном городе, в котором она уже давно живет. Популярностью пользовались ее книги „Мой Нарва“, вышедшая в 2013 году, и „Моя Нарва. 10 лет спустя“, опубликованная в 2023 году (ее пока не перевели на русский язык - ред.).

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