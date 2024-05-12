Уже сегодня! В Нарве отметят 167-летие Кренгольма

15 мая (по старому стилю) Кренгольму исполнится 167 лет. Арт-резиденция решила пораньше организовать торжество. Гостям будет предложен торт и и чай из самовара. Финская художница Кайса Койвисто проведет мастер-класс по бумажному коллажу, а художника из Зимбабве Зачарайи Магасы презентует скульптуры из автомобильных покрышек.

Выставка „Город в городе. История Кренгольма“ расскажет историю Кренгольма через макеты Федора Шанцына. Идея создания макета Кренгольма пришла Федору Шанцыну во время работы над макетами старого города Нарвы, которые стали популярны. Большое количество доступного визуального исторического материала стало причиной, по которой Федор взялся именно за Кренгольм.

Еще в 2017 году мастер создал копию Кренгольмской больницы, построенной по проекту архитектора и художника Александра Владовского в 1913 году. На данный момент Федор создал 45 моделей, больших и малых. В будущем он планирует сделать макеты зданий самих фабрик. На выставке будут представлены макеты зданий, которые образуют собой город в миниатюре. Благодаря им зрители смогут представить, как выглядели эти места 80 лет назад.

Кроме этого на выставке будет представлена инсталляция Дениса Гиренко, городского художника, об истории здания арт-резиденции, звуковое произведение Артема Басовского „Что слышал дом?“ и визуальная хронология дома, созданная Марией Копытовой в фойе здания.

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