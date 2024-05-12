ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (809-й день) | Силы обороны ЭР: Россия будет пытаться обострить боевую усталость украинцев и западных стран

Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине

Боевые действия на всей линии фронта продолжаются. Основная деятельность разворачивается на северной и восточной линиях фронта, в Луганской и Донецкой областях. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сосредоточены на направлении Авдеевка-Бахмут. Россия продолжает попытки окружения и захвата населенного пункта Часов Яр, где имеет определенный успех. Там сосредоточены порядка 20 000 человек, это цифра равна пяти мотострелковым бригадам.

На южной линии фронта в Запорожской области сохраняется низкая интенсивность боев. Существенных изменений не наблюдается. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.

На данный момент осуществляется формирование Северной группировки войск, но их численности недостаточно для захвата населенных пунктов Харьков или Сумы. Однако это не исключает мелкомасштабных атак или попыток взять под контроль эти населенные пункты. Вполне вероятно, что для достижения своих целей будет оказано моральное давление и попытки обострить боевую усталость украинцев и западных стран.

ВС РФ продолжают террористические бомбардировки гражданского населения Украины в приграничных районах и глубокие удары по ее основным населенным пунктам и энергетическим объектам. Это является серьезной проблемой, поскольку электричество необходимо гражданскому населению для обеспечения водоснабжения и функционирования больниц. Украина продолжает наносить глубокие удары по нескольким военным объектам в Крыму и нефтеперерабатывающим комплексам на территории России.

В Белгороде при обрушении подъезда погибли четыре человека, пострадали 20

Днем 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушился один из подъездов десятиэтажного дома, в котором были 40 квартир. Позднее над ним также рухнула кровля.

По последним официальным данным, погибли четыре человека. Пострадали 20 человек; среди них двое детей — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.