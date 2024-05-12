ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (809-й день) | Силы обороны ЭР: Россия будет пытаться обострить боевую усталость украинцев и западных стран
Подводим итоги очередного дня войны.
Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине
Боевые действия на всей линии фронта продолжаются. Основная деятельность разворачивается на северной и восточной линиях фронта, в Луганской и Донецкой областях. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сосредоточены на направлении Авдеевка-Бахмут. Россия продолжает попытки окружения и захвата населенного пункта Часов Яр, где имеет определенный успех. Там сосредоточены порядка 20 000 человек, это цифра равна пяти мотострелковым бригадам.
На южной линии фронта в Запорожской области сохраняется низкая интенсивность боев. Существенных изменений не наблюдается. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.
На данный момент осуществляется формирование Северной группировки войск, но их численности недостаточно для захвата населенных пунктов Харьков или Сумы. Однако это не исключает мелкомасштабных атак или попыток взять под контроль эти населенные пункты. Вполне вероятно, что для достижения своих целей будет оказано моральное давление и попытки обострить боевую усталость украинцев и западных стран.
ВС РФ продолжают террористические бомбардировки гражданского населения Украины в приграничных районах и глубокие удары по ее основным населенным пунктам и энергетическим объектам. Это является серьезной проблемой, поскольку электричество необходимо гражданскому населению для обеспечения водоснабжения и функционирования больниц. Украина продолжает наносить глубокие удары по нескольким военным объектам в Крыму и нефтеперерабатывающим комплексам на территории России.
В Белгороде при обрушении подъезда погибли четыре человека, пострадали 20
Днем 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушился один из подъездов десятиэтажного дома, в котором были 40 квартир. Позднее над ним также рухнула кровля.
По последним официальным данным, погибли четыре человека. Пострадали 20 человек; среди них двое детей — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что подъезд обрушился из-за прямого попадания снаряда во время украинского обстрела. Минобороны РФ заявило, что дом пострадал из-за фрагментов сбитой украинской ракеты „Точка-У“.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Украинская сторона обвинения в свой адрес пока не комментировала.
Разбор завалов продолжается.
ВСУ наносят контрудары под Харьковом, сообщил представитель группировки „Хортица“
Как сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ подполковник Назар Волошин, ВСУ наносят контрудары на Харьковском направлении.
„Продолжаются оборонные операции в районах села Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия, защищая нашу украинскую территорию“, — сказал Волошин.
Жители покидают Волчанск на фоне продвижения российской армии в Харьковской области
10 мая российские войска предприняли новое наступление в Харьковской области, сопровождая его интенсивными обстрелами. Больше всего пострадал город Волчанск, расположенный менее чем в 10 километрах от границы с Россией. Украинские власти объявили эвакуацию из города.
Утром 12 мая в результате обстрелов Волчанска были разрушены „десятки“ частных и многоэтажных домов, сообщило МВД Украины.
Под завалами одного из разрушенных домов оказалась семья из четырех человек. Один из них смог выбраться самостоятельно, еще двоих вытащили спасатели. Женщина 1950 года рождения, оказавшаяся под завалами, погибла.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась
„Там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение“, — написал Сырский в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в Донецкой области российские войска не оставляют попыток овладеть Часовым Яром и продолжают наступление восточнее города.
Подразделения российской группировки войск „Север“ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, захватив за сутки четыре населенных пункта — села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Об этом в сводке за 12 мая сообщает Минобороны РФ.
В Белгороде после массированного обстрела повреждены более 300 квартир
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, помимо жилых домов, в Белгороде повреждены 14 зданий коммерческих предприятий и несколько социальных объектов, в том числе относящихся к здравоохранению.
Накануне чиновник сообщал, что при обстреле погибла одна мирная жительница. Еще 29 человек получили ранения. 17 из них, включая ребенка, сейчас остаются в больницах. Две женщины из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
DeepState: российские силы подбираются к окрестностям Волчанска и пытаются закрепиться
Российские военные действительно заняли шесть сел на севере Харьковской области в районе Волчанска и Липцев, подтверждает проект DeepState, об этом пишет „РБК-Украина“.
Под российский контроль перешли села Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка в районе Липцев, и на карте DeepState они теперь отмечены в красной зоне. „Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед основным заданием для россиян в этом районе — занять Липцы“, — говорится в публикации.
Forbes: польская экономика пострадает в случае высылки военнообязанных украинцев
Польша обязалась помочь Украине в вопросе возвращения украинцев, подлежащих воинскому призыву, после принятия нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, и помимо этических соображений этот шаг может оказать существенное влияние на польскую экономику, пишет Forbes.
Тысячи украинских граждан, проживающих в стране, могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию, комментирует издания. А значительная часть этих мужчин попытается покинуть Польшу, чтобы избежать призыва.
На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
В ночь на 12 мая силы ПВО отразили атаку беспилотника на территории Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
По словам губернатора, дрон упал и взорвался на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего там начался пожар. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, заявил Бочаров.
Министерство обороны РФ утром 12 мая отчиталось, что за ночь сбило шесть украинских беспилотников и две оперативно-тактические ракеты „Точка-У“.
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