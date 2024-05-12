Грузия перед третьим чтением „российского закона“: нападения, травля — и „европейский марш“ в Тбилиси

„У нас европейское будущее. Грузия должна стать частью того пространства, где есть справедливость, мораль, мир, процветание, свобода, где людей не избивают, а государство не занято террором собственных граждан“, — сказал на акции Гия Джапаридзе, профессор и брат лидера оппозиционной партии „Гирчи — Больше свободы“ Зураба Джапаридзе.

В законопроекте протестующие видят угрозу не только свободе слова и гражданскому сектору Грузии, но и будущему членству страны в Евросоюзе. В то время как, согласно опросам, стремление стать членом ЕС стабильно поддерживает преимущественное большинство граждан.

„Очень странно, зачем им так необходимо пронести этот закон. Факт, что очень большой части населения Грузии этот закон не нравится, и они против его принятия, — сказала Би-би-си Гванца Кикнавелидзе, которая пришла на акцию вместе с двумя сестрами. — Власти, видимо, забыли, насколько народ Грузии сильный. И что нас не остановить — и невозможно запугать. Я думаю, сила в нас, а не в них. Поэтому в борьбе всегда есть смысл“.

Несмотря на моросящий дождь, площадь Европы и прилегающие к ней улицы к вечеру заполнились людьми. Выступающих с обращениями на сцене сменяли музыканты.

Некоторые полицейские стояли в медицинских масках. С начала протестов сотрудники правоохранительных органов нередко бывают на акциях с закрытыми лицами, напоминает BBC . А в грузинские СМИ и соцсети все чаще попадают кадры жестких задержаний и применения силы полицией в отношении протестующих.

По дороге на площадь Европы протестующие прошли мимо центрального офиса правящей партии „Грузинская мечта“. На улице, которая ведет к офису, стоял кордон полиции. Некоторые из участников, проходя мимо, скандировали: „Рабы!“

Участники шествия собрались в субботу в нескольких точках в центре Тбилиси, откуда направились на площадь Европы в старой части города. Это были представители различных сфер деятельности и жители разных районов Грузии. Среди участников протестов, которые продолжаются в Грузии уже около месяца, по-прежнему очень много молодежи, сообщает BBC .

Его и еще нескольких противников законопроекта подстерегли и избили неизвестные. В клинике он провел две ночи, а на акцию 11 мая пришел с сотрясением мозга.

„Мы будет либо свободными гражданами свободной Европы, либо будем в государстве, где люди будут ходить с такими лицами и такими ранами“, — обратился к собравшимся профессор Джапаридзе.

Нападение 8 мая, которое произошло около его дома, он описал Би-би-си так: „Двое ударили меня одновременно сзади. Предположительно их было больше. В какой-то момент помню троих. Когда я повернулся, бейсбольной битой или какой-то палкой получил удар в область лба“.

По словам Джапаридзе, камера видеонаблюдения у подъезда, где произошло нападение, была включена и работала, однако записи он не видел, так как их изъяли полицейские.

„Когда я спросил их по поводу записей с камер, они сказали, что они отправлены на экспертизу. Сами они [записи] не видели, то есть это уже третий день, а полиция даже не смотрела, что на записях. Может, сейчас сотрут или скажут, что там ничего не видно. Нападение на меня ведь не организовано хулиганами, оно организовано государством, а государство же своих не накажет“, — считает профессор.

Ему сказали, что расследование ведется, но, по его информации, никто до сих пор не задержан в связи с нападением.

„Во время драки один из них упомянул, что я противник этого российского закона, — утверждает Джапаридзе. — Наверное, нападение на меня было и предупреждением Зуре [брату] и связано с моей активностью против этого закона... Эта попытка запугать не только индивидуально меня, но и других. Они не могут справиться с этой растущей волной протеста и поэтому перешли на террор. Но я лично не думаю, что это повлияет“.