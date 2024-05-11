За рубежом
11.05.2024, 20:50

В Финляндии полицию безопасности и офицеров разведки подозревают в серьезных должностных преступлениях

 
Хельсинки. Иллюстративное фото.
Хельсинки. Иллюстративное фото.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Подозреваемыми по делу, согласно информации СМИ, проходят высшие полицейские чины, пишет Yle.

Как заявляет государственный прокурор Ари-Пекка Койвисто, подозрения, лежащие на полиции безопасности SUPO и на офицерах разведки Оборонительных сил, являются серьезными.

Полиция подозревает, что в ходе разведдеятельности, которую вели SUPO и Силы обороны, произошли должностные преступления. Одновременно с этим ведется расследование информационной утечки, в ходе которой конфиденциальная информация попала в руки третьих лиц. Предполагается, что информация попала к посторонним в результате взлома компьютера частного лица. В связи с этим, по данным Iltalehti, расследуется деятельность Пертти Хаакслуото, начальника отдела контрразведки SUPO, и Антти Пелттари, бывшего главы SUPO.

По информации СМИ, расследование связано с информационной операцией, проведенной российскими спецслужбами летом прошлого года.

– Расследование поделено так, что от прокуратуры им занимается окружной прокурор, а от криминальной полиции – инспектор. Обычно в ситуации, когда расследование ведет прокурор, это означает, что под подозрением находятся полицейские. Если в деле замешаны другие чиновники, ими занимается инспектор от криминальной полиции. Такое деление в том смысле хорошо, что им занимаются следователи из криминальной полиции, у прокуратуры своих следователей нет, – прокомментировал ход следствия государственный прокурор в утреннем телеэфире Yle.

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