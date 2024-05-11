ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ обыграл команду Тартуского университета. Полуфинальная серия переезжает в Пярну

„Садам“ проиграл первые два матча в серии, которая длится до трех побед, и был прижат к стенке. Гости, где произошло три замены в стартовой пятерке по сравнению с предыдущими матчами, смело начали игру. После первых пяти минут они выигрывали со счетом 15:8. Хозяева смогли немного сократить отставание в счете, но в конце первой четверти „Садам“ выигрывал со счетом 24:21 на глазах у 1361 зрителя.