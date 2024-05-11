Женская сборная Эстонии по стрельбе из блочного лука завоевала на чемпионате Европы бронзовую медаль

Женская сборная Эстонии завершила квалификационные соревнования на пятом месте с 2067 очками. Победителем предварительных раундов стала сборная Турции с 2089 очками, за ней следуют Великобритания (2086), Италия (2081) и Франция (2079).

Высокое место в предварительных раундах освободило женскую сборную Эстонии от 1/8 финала, но четвертьфинале им предстояло сразиться со сборной Франции, занявшей четвертое место в квалификации. Поединок был очень напряженным, однако эстонским девушкам удалось победить сильную сборную Франции и выйти в полуфинал.

В полуфинале они встретились с Турцией и проиграли со счетом 232:235.

В матче за бронзовую медаль наши девушки встретились со сборной Великобритании, которых уверенно победили со счетом 234:229.

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