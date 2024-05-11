Правда ли, что дети из России нарисовали эти рисунки на тему войны в Украине?
В начале мая 2024 года в Telegram распространились снимки, на которых запечатлены рисунки, якобы подготовленные детьми из неназванного российского города. Мы проверили достоверность таких публикаций.
1 мая 2024 года три фотографии опубликовал в своём Telegram-канале публицист Александр Невзоров (502 000 просмотров на момент написания этого разбора). На одной из них мальчик смотрит на рисунок, где изображён танк с российским триколором, тела в одежде цветов украинского флага и надпись „Есть такая профессия — Родину Zащищать“. На другом снимке две девочки стоят рядом с рисунком, на котором из танка ведётся огонь, а солдат стреляет по человеку без военной формы. „Zа наших солдат“, — гласит подпись. Наконец, героиня третьего снимка держит рисунок в руках, на нём — военный с оторванной ногой, танк и флаг РФ.
“В первые годы вторжения, „рисуя войну“ детишки РФ ещё жались и скромничали. До откровенного каннибализма не доходили. Но сейчас всё изменилось. […] Теперь уже и русские дети возмущены тем, что Украина не даёт себя разрушать и грабить, да ещё и сопротивляется массовым убийствам и геноциду. Отъезд детских крыш зафиксирован и подтверждён во многих регионах. […] Скорее всего, происшедшее необратимо. Жертвы педагогов будут „следовать в указанном направлении“, наращивая агрессию и ненависть к „нерусским“. Жалеть их уже поздно: практически все дети россии обречены быть расходным материалом. Девочки скоро станут свиноматками, а мальчики — кормом окопных опарышей“, — прокомментировал снимки Невзоров.
Менее крупные Telegram-каналы также распространяли эти фотографии, причём в каналах Gulag (52 000) и „Антон ❌ Хардин“ (36 000), опубликованных уже после поста Невзорова, подборка увеличилась вдвое, до шести снимков. В разных комбинациях эти изображения также появились в Facebook, X и Instagram.
Посты с вирусными рисунками начали распространяться в том числе на фоне сообщений о „патриотических“ мероприятиях, которые в преддверии 9 мая стали всё чаще проводить в российских образовательных учреждениях. Так, в середине апреля издание „Агентство“ обнаружило в соцсети „ВКонтакте“ более 2000 фотоотчётов с занятий, приуроченных ко Дню единых действий в память о „геноциде советского народа“ в годы Второй мировой войны. На этих уроках детей выстраивали в форме пятиконечной звезды или заставляли вставать на колени. Уже после публикации вирусных снимков свои „парады Победы“ прошли в детских садах и школах в Тамбове, Саранске, Барнауле, Омске, Ейске, Братске и других городах РФ. Подобные мероприятия, демонстрирующие милитаризацию системы российского образования, проводятся уже несколько лет.
Несмотря на обилие публикаций об акциях, приуроченных ко Дню Победы или посвящённых „специальной военной операции“ (так в России официально называют полномасштабное вторжение в Украину), ни Невзоров, ни другие блогеры не указывают, где именно прошёл конкурс детского рисунка, где якобы были сделаны вирусные фотографии. Только две работы с фотографий подписаны, однако в этих подписях указаны лишь имена авторов, но не номера школ или названия городов, где они находятся. Установить место (или места) съёмки по косвенным признакам невозможно.
„Проверено“ изучило снимки с использованием инструмента обратного поиска в Google. Впервые подборку из девяти фотографий, в числе которых были вирусные, 30 апреля опубликовал пользователь Instagram с юзернеймом @hogfaces. „Конкурс детских патриотических рисунков прошёл в одной из российских школ. Помогите выбрать победителя“, — говорится в подписи к посту.
В описании профиля @hogfaces называет себя „деятелем искусств“, а подавляющее большинство опубликованных им картинок очевидно были созданы с помощью программ для редактирования фотографий. Так, утром 8 мая он разместил фотографию с состоявшейся накануне инаугурации Владимира Путина, где президент РФ был изображён голым. В марте блогер публиковал снимок, на котором Путин погребён в открытом гробу на свалке, в феврале — фото политика, на коленях которого сидит американский публицист Такер Карлсон.
Хотя в подписи к подборке снимков с „конкурса детских рисунков“ нет формального подтверждения, что изображения были сгенерированы с помощью нейросети, @hogfaces ранее признавался в их использовании при создании своих публикаций. В ответ на комментарий „С помощью какой нейронки делалось?“ под постом от 25 апреля блогер назвал Midjourney, а также программу Photoshop. Другие свои работы он сопровождает говорящими хэштегами вроде #карикатура и #putinmemes.
Таким образом, вирусные фотографии впервые появились в аккаунте, который специализируется на публикации изображений, сгенерированных нейросетью и/или обработанных при помощи фоторедактора. Автор прямо не указывает, что создаёт сатирический контент, однако достоверность размещаемых им работ несложно понять, бегло изучив профиль. Публикации информационного характера, в которых снимки представлены как реальные, безосновательны.
Итог: Неправда