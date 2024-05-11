Правда ли, что дети из России нарисовали эти рисунки на тему войны в Украине?

1 мая 2024 года три фотографии опубликовал в своём Telegram-канале публицист Александр Невзоров (502 000 просмотров на момент написания этого разбора). На одной из них мальчик смотрит на рисунок, где изображён танк с российским триколором, тела в одежде цветов украинского флага и надпись „Есть такая профессия — Родину Zащищать“. На другом снимке две девочки стоят рядом с рисунком, на котором из танка ведётся огонь, а солдат стреляет по человеку без военной формы. „Zа наших солдат“, — гласит подпись. Наконец, героиня третьего снимка держит рисунок в руках, на нём — военный с оторванной ногой, танк и флаг РФ.

“В первые годы вторжения, „рисуя войну“ детишки РФ ещё жались и скромничали. До откровенного каннибализма не доходили. Но сейчас всё изменилось. […] Теперь уже и русские дети возмущены тем, что Украина не даёт себя разрушать и грабить, да ещё и сопротивляется массовым убийствам и геноциду. Отъезд детских крыш зафиксирован и подтверждён во многих регионах. […] Скорее всего, происшедшее необратимо. Жертвы педагогов будут „следовать в указанном направлении“, наращивая агрессию и ненависть к „нерусским“. Жалеть их уже поздно: практически все дети россии обречены быть расходным материалом. Девочки скоро станут свиноматками, а мальчики — кормом окопных опарышей“, — прокомментировал снимки Невзоров.

Менее крупные Telegram-каналы также распространяли эти фотографии, причём в каналах Gulag (52 000) и „Антон ❌ Хардин“ (36 000), опубликованных уже после поста Невзорова, подборка увеличилась вдвое, до шести снимков. В разных комбинациях эти изображения также появились в Facebook, X и Instagram.