Главная интрига - кто станет вторым. Литва готовится избрать президента

Согласно опросам общественного мнения, все шансы выйти во второй тур и победить имеет действующий президент страны Гитанас Науседа. Его победа была очевидна еще до начала кампании: остальные кандидаты отстают с большим отрывом. Для них участие в кампании важно в свете парламентских выборов, которые пройдут осенью: проигравший может добавить очков своей парламентской партии. Лидер парламентской гонки, Социал-демократическая партия Литвы (ЛСДП) вообще не выдвинула своего кандидата. Эксперт объяснил Delfi, почему этот ход - правильный.