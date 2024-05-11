За рубежом
11.05.2024, 15:50

Главная интрига - кто станет вторым. Литва готовится избрать президента

 
Лев Кадик
журналист
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

12 мая состоится первый тур парламентских выборов в Литве. Главной интригой этих выборов будет не имя победителя, а имя проигравшего, пишет Delfi.lv.

Согласно опросам общественного мнения, все шансы выйти во второй тур и победить имеет действующий президент страны Гитанас Науседа. Его победа была очевидна еще до начала кампании: остальные кандидаты отстают с большим отрывом. Для них участие в кампании важно в свете парламентских выборов, которые пройдут осенью: проигравший может добавить очков своей парламентской партии. Лидер парламентской гонки, Социал-демократическая партия Литвы (ЛСДП) вообще не выдвинула своего кандидата. Эксперт объяснил Delfi, почему этот ход - правильный.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов. На первом месте действующий президент 59-летний Гитанас Науседа. Согласно последним опросам, Науседу поддерживают 35,2%. На втором месте с 12,3% - 48-летний адвокат Игнас Вегеле. Не третьем - действующий премьер-министр, Ингрида Шимоните (49 лет) - у нее 10,2%. На четвертом - бывший депутат Сейма Литвы Ремигиус Жемайтайтис (41 год, 8.7%), на пятом - врач-антипрививочник Эдуардас Вайткус (67 лет, 4,7%.) Поддержка остальных кандидатов несущественна и колеблется в пределах 1,5-2%

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