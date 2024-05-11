11.05.2024, 15:50
Главная интрига - кто станет вторым. Литва готовится избрать президента
ФОТО: | Õhtuleht
12 мая состоится первый тур парламентских выборов в Литве. Главной интригой этих выборов будет не имя победителя, а имя проигравшего, пишет Delfi.lv.
Согласно опросам общественного мнения, все шансы выйти во второй тур и победить имеет действующий президент страны Гитанас Науседа. Его победа была очевидна еще до начала кампании: остальные кандидаты отстают с большим отрывом. Для них участие в кампании важно в свете парламентских выборов, которые пройдут осенью: проигравший может добавить очков своей парламентской партии. Лидер парламентской гонки, Социал-демократическая партия Литвы (ЛСДП) вообще не выдвинула своего кандидата. Эксперт объяснил Delfi, почему этот ход - правильный.