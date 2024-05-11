Чехия удивила гостей ЧМ по хоккею дешевым пивом

На пражской арене „О2“ пиво Staropramen объемом 0,4 литра стоит 90 чешских крон или 3,6 евро по текущему курсу.

Финские СМИ приводят для сравнения, что самое дешевое пиво объемом 0,4 литра на арене Тампере на прошлогоднем чемпионате мира по хоккею стоило 9,2 евро. Некоторые напитки также можно было купить на Nokia Arena по цене 11,9 евро.

На прошлогоднем ЧМ в Риге пиво Alus Mežpils объемом 0,5 можно было приобрести за 6 евро.

„Приятный сюрприз“, — радостно сказал Ilta-Sanomate один из болельщиков финской сборной, когда его спросили о ценах.

На хоккейной арене в Праге можно купить пол-литра прохладительного напитка за 3,2 евро.

В то время как алкогольные напитки стоят гораздо дешевле, чем в Финляндии, разница в стоимости еды не так велика. Например, кусок пиццы на арене „O2“ стоит 140 крон, или 5,6 евро. В прошлом году в Тампере за кусок пиццы нужно было заплатить 6,5 евро. Попкорн на ЧМ в этом году стоит 3,6 евро, а хот-дог - 4,4 евро.

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