Донбасс-2014: как начиналась война

С весны 2014 года регионы на востоке Украины стало лихорадить, начались беспорядки. „Антимайданы“, собиравшие сторонников президента Виктора Януковича, стали укрепляться людьми и деньгами из России. Затем, под прикрытием „народных революций“, части Донецкой и Луганской областей перестали подчиняться властям в Киеве.

Сразу после аннексии Крыма „зелеными человечками“ — Кремль не сразу признал участие российских военных в захвате полуострова — в крупных городах Восточной и Южной Украины начались столкновения демонстрантов из местных „антимайданов“ с властями.

Волнения захлестнули Донецк, Луганск, Харьков и Одессу. Протесты быстро обросли российской символикой и пророссийскими лозунгами. Как позже вспоминали участники и организаторы этих протестов, Россия их поддерживала деньгами и людьми.

Уровень агрессии рос, а украинские власти, шокированные захватом Крыма и проведением там „референдума“, часто не могли противопоставить „антимайданам“ ничего, кроме невооруженных полицейских кордонов.

В нескольких случаях демонстранты громили здания милицейских управлений (Национальная полиция Украины появилась в 2015-м), прокуратур, срывали украинские флаги с региональных администраций.

Уже 7 апреля группа активистов объявила о создании „Донецкой народной республики“. В Луганске аналогичное образование было провозглашено через три недели, 27 апреля.

Одной из ключевых дат в истории российской агрессии в Донбассе в Украине считают 12 апреля, когда несколько десятков хорошо вооруженных людей захватили административные здания в Славянске. Этими людьми, многие из которых были российскими гражданами и до того участвовали в захвате органов власти в Крыму, командовал Игорь Стрелков (Гиркин) — отставной полковник ФСБ России. Позже он не скрывал своего участия в захвате Славянска. „Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось“, — заявил он.