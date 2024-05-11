США: Израиль мог нарушать международное право в секторе Газа

США считают вероятным, что Израиль, применяя американские вооружения в секторе Газа, нарушал нормы международного права, пишет DW. Есть основания полагать, что Израиль применял оружие способами, несовместимыми с международными правовыми нормами, говорится в докладе Госдепартамента США, обнародованном в пятницу, 10 мая.

В то же время в докладе не содержится окончательных выводов. Характер конфликта в секторе Газа затрудняет оценку отдельных случаев и формирование окончательных заключений, поясняется в документе.

В феврале президент США Джо Байден под давлением со стороны критиков в собственной Демократической партии, обеспокоенных положением гражданского населения в секторе Газа, призвал страны, получающие американскую военную помощь, представить убедительные заверения в том, что они соблюдают законодательство о правах человека.

Израиль заверил, что соблюдает права человека

В докладе Госдепартамента отмечается, что, несмотря на „ряд серьезных сомнений“, все страны, получающие военную помощь США, в том числе Израиль, Колумбия, Иран, Кения, Нигерия, Сомали и Украина, представили такие заверения, и это позволило США продолжать оказывать им военную поддержку.

Израиль представил свои заверения Конгрессу США. „Однако, учитывая, что Израиль в значительной степени зависит от изготавливаемых в США вооружений, есть основания полагать, что израильские войска после масштабного нападения исламистов ХАМАС 7 октября в ряде случаев использовали вооружения путем, несовместимым с обязательствами в рамках норм международного права“, - говорится в докладе Госдепа.

Байден пригрозил прекратить военную помощь Израилю

В документе отмечается, что израильские военные обладают знаниями, опытом и средствами, позволяющими минимизировать ущерб, но события на местах, в том числе высокое количество гражданских жертв, вызывают серьезные сомнения в том, что израильская армия эффективно использует эти возможности во всех случаях.