США в поисках мира на Ближнем Востоке: успеет ли Байден помирить Израиль и Саудовскую Аравию, несмотря на войну в Газе?(1)
До того, как в Газе началась война, на Ближнем Востоке активно обсуждали мир: все шло к тому, что Саудовская Аравия признает Израиль, а на карте появится новое государство — палестинское. Взамен королевство получало бы существенные гарантии безопасности от США в случае любой угрозы со стороны Ирана. Но 7 октября ХАМАС напал на Израиль, и все застопорилось. В последние месяцы, однако, американские и саудовские дипломаты вновь заговорили о мирном пакте. Есть ли шансы его достичь? - задается вопросом Русская служба Би-Би-Си.
Ирану — одному из главных спонсоров ХАМАС — не нравилась и не нравится перспектива того, что Саудовская Аравия, где находятся две главные исламские духовные святыни Мекка и Медина, признает еврейское государство.
Программа максимум у США — все же уговорить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем и убедить Нетаньяху согласиться на создание Палестинского государства.
Мегасделка не только радикально перекроила бы отношения на Ближнем Востоке:
она стала бы весомым внешнеполитическим достижением для Джо Байдена и помогла бы ему заработать очки перед выборами;
арабское королевство под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана вернулось бы к созданию прекрасной Саудовской Аравии будущего и превращению страны в центр туризма и процветания;
Израиль получил бы могущественного союзника на Ближнем Востоке и заверения в дружбе против Ирана.
Но препятствий у этого плана сейчас как никогда больше, чем реальных возможностей их преодолеть.
Первое препятствие — война. Бессмысленно вести переговоры о далеком будущем, пока ведутся активные боевые действия.
Второе препятствие — позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он несколько раз прямо говорил, что выступает против создания государства Палестина.
И наконец, третье препятствие — американский Конгресс, который должен ратифицировать возможную сделку с королевством.
Да и времени в обрез. Байден торопится и хочет успеть до президентских выборов.
Палестинский вопрос — главный камень преткновения для всех сторон.
Нетаньяху в этом непреклонен, по крайней мере публично. Он боится потерять поддержку своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции и не хочет перевыборов, на которых, скорее всего, проиграет.
Мухаммед Бен Салман также непреклонен и настаивает на том, что без решения палестинского вопроса не может быть нормализации.
США тоже делают будущее палестинского государства главным условием большой сделки. От этого зависит послевоенное будущее Газы, участие арабских стран в восстановлении анклава и отношения с Израилем.
Саудовцы до нападения ХАМАС и начала масштабной войны в частных разговорах давали понять, что будут готовы к нормализации, если в ответ Израиль хотя бы пообещает двигаться в нужном направлении, а именно — согласится в будущем на создание палестинского государства.
Война в Газе и гибель десятков тысяч людей подняли ставки.
„Хотя неудивительно, что Саудовская Аравия связала будущие отношения с Израилем с разрешением израильско-палестинского конфликта, цена за нормализацию, особенно на палестинском фронте, безусловно, выросла“, — говорит саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям Азиз Алгашиян.
Бен Салман, или МБС, как его сокращенно называют на Западе, теперь не сможет задвинуть палестинский вопрос на второй план, не потеряв лицо перед своими арабскими союзниками. И тем не менее, как писало агентство Reuters в феврале, саудовцы согласились бы пойти на нормализацию даже при отсутствии железобетонных обязательств со стороны Израиля. Им бы хватило и простого обещания со стороны Израиля обрисовать контуры будущего государства Палестина.
Главное сейчас и для американцев, и для саудовцев — прекращение войны и договоренность о долгосрочном перемирии.
Пока же война в Газе продолжается, Израиль начал операцию в Рафахе, несмотря на просьбы американцев этого не делать, а перспектива длительного перемирия как никогда призрачна.
Ведущиеся в Каире переговоры о перемирии на этой неделе были поставлены на паузу — участники недовольны тем, что Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта с Египтом в Рафахе.
По информации израильской общественной радиостанции Kan, американские власти в начале мая дали Израилю месяц на то, чтобы решить — идет ли Израиль на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.
„Израиль должен выбрать — Рафах или Эр-Рияд“ — так описывает ситуацию колумнист New York Times Томас Фридман.
Израиль настаивает на том, что операция в Рафахе точечная и краткосрочная. Американцы ранее особо подчеркивали, что масштабное военное вторжение в Рафах поставит крест на любых возможных переговорах о стабильном будущем.
Миру - мир
Переговоры о возможной мегасделке, способной перекроить отношения на Ближнем Востоке, активно велись летом и осенью прошлого года. Саудовская Аравия в обмен на гарантии безопасности от США и готовность Израиля двигаться по пути двух государств соглашалась нормализовать отношения с Израилем.
И хотя многие эксперты и дипломаты сомневались в скором подписании такого договора, тогда возможная сделка была намного ближе к реальности, чем сейчас.
Из-за непоколебимой позиции Нетаньяху саудовцы и американцы придумали план Б, писало в начале мая со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Согласно плану, королевство заключает военный пакт с США без привязки к нормализации отношений с Израилем.
При этом в долгосрочной перспективе США планировали уговорить наследного принца поменьше дружить с Китаем, Ираном и Россией, побольше — с западными союзниками.
Но гарантий того, что Саудовская Аравия действительно поступит так, как от нее ожидают США, нет.
Как пишет научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Чинзия Бьянко, Саудовская Аравия не хочет делать свои отношения с США эксклюзивными.
Они готовы ограничить или заморозить сотрудничество с Китаем в области цифровой или киберинфраструктуры, но не пойдут на разрыв отношений в других отраслях, например, в торговле нефтью за юани.
МБС строит Саудовскую Аравию будущего. Ему не нравятся конфликты на любой почве — будь то религиозной, межэтнической или между государствами. Напряженность и нестабильность мешают притоку инвестиций.
Поэтому МБС действует прагматично и не хочет доверяться только одному партнеру в регионе.
Весной прошлого года при посредничестве Китая Эр-Рияд договорился возобновить дипотношения с заклятым врагом Ираном, а чуть позже и с Сирией. Еще раньше Саудовская Аравия помирилась с Катаром и Турцией.
Веру в многополярность разделяет и местное население.
По данным проведенного Европейским советом по международным отношениям опроса в сентябре 2023 года, 77% отвечавших саудовцев считают, что нужно поддерживать хорошие отношения и с США, и с Китаем, даже если более половины опрошенных ожидали военной конфронтации между США и Китаем в течение следующих пяти лет.
А на вопрос, кого должна поддержать Саудовская Аравия, если бы ей пришлось выбирать, 50 процентов выбрали США, а 39 процентов - Китай.
Сделка между США и Саудовской Аравией
Двусторонняя сделка Саудовской Аравии и США предполагает оборонный пакт, согласие США на помощь в развитии саудовской мирной ядерной программы и экономическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, что предполагает в том числе производство полупроводников в королевстве.
Саудовская Аравия взамен обещает ограничить закупки китайских технологий. А США за помощь в развитии саудовской ядерной программы получат доступ к обогащенному там урану, снизив зависимость Запада от поставок из России.
По данным агентства Bloomberg, некоторые американские дипломаты готовы подписать двустороннюю сделку с Саудовской Аравией, а уже потом предложить Израилю к ней присоединиться.
„Работа, которую проделали Саудовская Аравия и США в том, что касается наших собственных соглашений, потенциально близка к завершению, — говорил госсекретарь США Энтони Блинкен в Саудовской Аравии в конце апреля. - Чтобы двигаться дальше по пути нормализации, нужны две вещи: спокойствие в Газе и надежный путь к созданию палестинского государства“.
„Соглашение очень близко“, — вторил ему министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан.
Но и здесь не все гладко. Даже если на план Б согласится администрация президента Байдена, он вряд ли пройдет через Конгресс.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Jerusalem Post прямо сказал, что пакт с королевством без привязки к Израилю Конгресс не одобрит:
„Оборонное соглашение между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, в котором нет израильского компонента, не получит 67 голосов в Сенате“.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью Financial Times заверил, что и администрация президента не подпишет договор с Эр-Риядом, в котором не будет обещания нормализовать отношения с Израилем.
„Комплексное видение“, по его словам, представляет собой двустороннее взаимопонимание между США и Саудовской Аравией в сочетании с нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также значимыми шагами во имя палестинского народа.
„Все это должно собраться воедино, ...невозможно отделить одну часть от других“, — сказал Салливан, фактически исключив двустороннюю сделку с королевством.
Тот факт, что в последние месяцы появились многочисленные сообщения и сливы о двусторонних договоренностях в обход Израиля, некоторые аналитики объясняют желанием надавить на Нетаньяху и подтолкнуть его к большой сделке с Саудовской Аравией под эгидой США.
Жесткая позиция
Нетаньяху и до нападения ХАМАС не был готов идти на существенные уступки в палестинском вопросе, а затем несколько раз прямо отвергал идею двух государств для двух народов.
„Нетаньяху движим не решением конфликта, главный для него вопрос — это собственная политическая выживаемость“, — говорит специалистка по Ближнему Востоку Национального центра научных исследований Франции Стефани Латт Абдалла.
„Когда речь заходит о создании палестинского государства, Нетаньяху редко упускает возможность заявить о том, что он против“, — пишет Биляль Сааб, эксперт „Чатем-Хаус“ (Королевского института международных отношений, который Россия причислила к нежелательным для себя организациям).
„Он сосредоточен исключительно на обеспечении своего политического выживания, продолжая войну, он пытается успокоить разгневанную израильскую общественность, зная, что, когда бои прекратятся, они накажут его за неспособность предотвратить нападение ХАМАС 7 октября 2023 года“.
Но Нетаньяху в прошлом смягчал свою позицию под давлением Вашингтона.
Отразить прямую атаку Ирана на Израиль 14 апреля удалось с помощью США и других западных и арабских стран, среди которых Франция, Великобритания и Иордания. Именно это, по мнению США, должно подтолкнуть Израиль к нормализации отношений с Саудовской Аравией и возможному будущему военному сотрудничеству двух стран для противостояния общим угрозам в регионе.
Как пишет в колонке для израильской Haaretz бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих, победой и для США, и для Израиля было бы создание под руководством Америки новой архитектуры ближневосточной безопасности, призванной противостоять „оси сопротивления“ в лице Ирана и его прокси в виде ХАМАС, „Хезболлы“ и других военизированных группировок.
Он предлагает американской администрации подсластить пилюлю для Нетаньяху, предложив и ему заключить военный пакт с США, добавив к трехступенчатому плану Байдена (перемирие и окончание войны, возвращение заложников и нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем) еще один пункт.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм также называет предложение Байдена Израилю уникальной возможностью: „Первоочередная задача Израиля — вернуть заложников. Но с точки зрения долгосрочной безопасности еврейского государства соглашение с Саудовской Аравией и Израилем станет одним из самых больших достижений с момента основания Израиля“.
Если коалиция ультраправых распадется и будут новые выборы, партия Нетаньяху может проиграть, показывали опросы. А среди тех, кто может занять кресло премьера в будущем, называют главу партии „Национальное единство“ и члена военного кабинета Бенни Ганца. Он был и остается убежденным сторонником сделки с Эр-Риядом.
В апреле Ганц сказал, что соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, а также договоренность о совместном обеспечении безопасности в секторе Газа с умеренными арабскими странами „близки“. Нормализацию он называл „центральной частью усилий по замене ХАМАС“.
Он неопределенно высказывался о будущем государстве Палестина, но некоторые его действия показывают, что он не готов сбрасывать эту идею со счетов. В бытность министром обороны Израиля он несколько раз встречался с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.