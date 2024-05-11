США в поисках мира на Ближнем Востоке: успеет ли Байден помирить Израиль и Саудовскую Аравию, несмотря на войну в Газе?

США тоже делают будущее палестинского государства главным условием большой сделки. От этого зависит послевоенное будущее Газы, участие арабских стран в восстановлении анклава и отношения с Израилем.

Мухаммед Бен Салман также непреклонен и настаивает на том, что без решения палестинского вопроса не может быть нормализации.

Нетаньяху в этом непреклонен, по крайней мере публично. Он боится потерять поддержку своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции и не хочет перевыборов, на которых, скорее всего, проиграет.

Да и времени в обрез. Байден торопится и хочет успеть до президентских выборов.

И наконец, третье препятствие — американский Конгресс, который должен ратифицировать возможную сделку с королевством.

Второе препятствие — позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он несколько раз прямо говорил, что выступает против создания государства Палестина.

Но препятствий у этого плана сейчас как никогда больше, чем реальных возможностей их преодолеть.

Израиль получил бы могущественного союзника на Ближнем Востоке и заверения в дружбе против Ирана.

арабское королевство под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана вернулось бы к созданию прекрасной Саудовской Аравии будущего и превращению страны в центр туризма и процветания;

она стала бы весомым внешнеполитическим достижением для Джо Байдена и помогла бы ему заработать очки перед выборами;

Мегасделка не только радикально перекроила бы отношения на Ближнем Востоке:

Программа максимум у США — все же уговорить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем и убедить Нетаньяху согласиться на создание Палестинского государства.

Ирану — одному из главных спонсоров ХАМАС — не нравилась и не нравится перспектива того, что Саудовская Аравия, где находятся две главные исламские духовные святыни Мекка и Медина, признает еврейское государство.

Израиль настаивает на том, что операция в Рафахе точечная и краткосрочная. Американцы ранее особо подчеркивали, что масштабное военное вторжение в Рафах поставит крест на любых возможных переговорах о стабильном будущем.

По информации израильской общественной радиостанции Kan, американские власти в начале мая дали Израилю месяц на то, чтобы решить — идет ли Израиль на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Ведущиеся в Каире переговоры о перемирии на этой неделе были поставлены на паузу — участники недовольны тем, что Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта с Египтом в Рафахе.

Пока же война в Газе продолжается, Израиль начал операцию в Рафахе, несмотря на просьбы американцев этого не делать, а перспектива длительного перемирия как никогда призрачна.

Главное сейчас и для американцев, и для саудовцев — прекращение войны и договоренность о долгосрочном перемирии.

Бен Салман, или МБС, как его сокращенно называют на Западе, теперь не сможет задвинуть палестинский вопрос на второй план, не потеряв лицо перед своими арабскими союзниками. И тем не менее, как писало агентство Reuters в феврале, саудовцы согласились бы пойти на нормализацию даже при отсутствии железобетонных обязательств со стороны Израиля. Им бы хватило и простого обещания со стороны Израиля обрисовать контуры будущего государства Палестина.

„Хотя неудивительно, что Саудовская Аравия связала будущие отношения с Израилем с разрешением израильско-палестинского конфликта, цена за нормализацию, особенно на палестинском фронте, безусловно, выросла“, — говорит саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям Азиз Алгашиян.

Война в Газе и гибель десятков тысяч людей подняли ставки.

Саудовцы до нападения ХАМАС и начала масштабной войны в частных разговорах давали понять, что будут готовы к нормализации, если в ответ Израиль хотя бы пообещает двигаться в нужном направлении, а именно — согласится в будущем на создание палестинского государства.

Миру - мир

Переговоры о возможной мегасделке, способной перекроить отношения на Ближнем Востоке, активно велись летом и осенью прошлого года. Саудовская Аравия в обмен на гарантии безопасности от США и готовность Израиля двигаться по пути двух государств соглашалась нормализовать отношения с Израилем.

И хотя многие эксперты и дипломаты сомневались в скором подписании такого договора, тогда возможная сделка была намного ближе к реальности, чем сейчас.

Из-за непоколебимой позиции Нетаньяху саудовцы и американцы придумали план Б, писало в начале мая со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Согласно плану, королевство заключает военный пакт с США без привязки к нормализации отношений с Израилем.

При этом в долгосрочной перспективе США планировали уговорить наследного принца поменьше дружить с Китаем, Ираном и Россией, побольше — с западными союзниками.

Но гарантий того, что Саудовская Аравия действительно поступит так, как от нее ожидают США, нет.

Как пишет научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Чинзия Бьянко, Саудовская Аравия не хочет делать свои отношения с США эксклюзивными.

Они готовы ограничить или заморозить сотрудничество с Китаем в области цифровой или киберинфраструктуры, но не пойдут на разрыв отношений в других отраслях, например, в торговле нефтью за юани.

МБС строит Саудовскую Аравию будущего. Ему не нравятся конфликты на любой почве — будь то религиозной, межэтнической или между государствами. Напряженность и нестабильность мешают притоку инвестиций.

Поэтому МБС действует прагматично и не хочет доверяться только одному партнеру в регионе.

Весной прошлого года при посредничестве Китая Эр-Рияд договорился возобновить дипотношения с заклятым врагом Ираном, а чуть позже и с Сирией. Еще раньше Саудовская Аравия помирилась с Катаром и Турцией.

Веру в многополярность разделяет и местное население.