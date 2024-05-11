Ожидалось, что после таяния снега в Финляндию прибудут тысячи просителей убежища – почему на восточной границе затишье?

Пограничная служба сообщает, что вблизи восточной границы по-прежнему находятся сотни или даже тысячи лиц, стремящихся попасть в Финляндию.

– Если бы границу открыли сейчас, ситуация, скорее всего, была бы такой же, как и в прошлом году, – говорит Марко Саарекс, заместитель начальника Пограничной службы.

В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов – вплоть до тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу.

Последний случай нелегального пересечении границы произошел 12 марта, когда Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии арестовала одного человека в Вайниккала.

Yle расспросил пограничников о ситуации на основных КПП на восточной границе, и она везде одна и та же: никто не пытался пересечь границу.

Пограничная служба не считает, что ситуация изменится в ближайшее время.

Россия препятствует въезду нелегальных мигрантов

Заместитель начальника Пограничной служба Марко Саарекс объясняет, что существует несколько причин тому, что пересечение границы прекратилось. Основная из них – сотрудничество с Россией. Пограничная служба России препятствует въезду людей в Финляндию и сотрудничает с финскими коллегами.

По словам Саарекса, ключевым фактором являются и сложные условия пересеченной местности. По мере улучшения погоды пробираться к границе по пересеченной местности станет легче.

По его оценкам, большинство стремящихся в Финляндию лиц, скорее всего, находятся в крупных российских городах недалеко от границы – например, в Санкт-Петербурге.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-восточной Финляндии майор Яни Миеттинен говорит, что сотрудничество с Россией идет нормально.

– Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации, — говорит Миеттинен.

Он также считает, что сокращение числа незаконных пересечений границы свидетельствует о том, что принятые меры оказались действенными. Миеттинен объясняет, что Пограничная служба усилила контроль и еще лучше подготовилась к будущим угрозам.