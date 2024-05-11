Лучшие шахматисты мира примут участие в шахматном фестивале в Нымме

В рамках фестиваля пройдут три турнира: в пятницу вечером в Таллиннском техническом университете пройдёт турнир TalTech Blitz, в субботу турнир по быстрым шахматам Nõmme Open, а в воскресенье - первый в истории турнир по быстрым шахматам Mövenpick Open.

Ожидается, что фестиваль посетят более 100 шахматистов из 13 стран. Среди участников несколько десятков титулованных шахматистов, среди самых ярких имен можно назвать легенду шахмат Алексея Широва, лучшего гроссмейстера Армении Карена Григоряна и молодого бельгийского таланта 18-летнего Даниэля Дарда.

Конечно, за первые места будут бороться и лучшие эстонские игроки во главе с Александром Володиным, Кайдо Кюлаотсом и Май Нарвой, а также будут представлены лучшие шахматисты из соседних стран.

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