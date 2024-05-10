Говорила ли пресс-секретарь Белого дома, что Вторую мировую войну выиграли США и Украина, сражаясь вместе против Гитлера и Сталина?

Некоторые российские СМИ утверждают , что этот диалог состоялся на брифинге, посвящённом „годовщине окончания Второй мировой войны“. Отметим, что она завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года, а 9 мая в России и некоторых других странах отмечают День победы в Великой отечественной войне, ведь именно 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени (или 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому) был подписан акт о капитуляции Германии.

В вирусном ролике показан диалог журналиста газеты The Independent Эндрю Файнберга с пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер. На вопрос „Почему мы не осуждаем проявления украинского нацизма и продолжаем платить за него из своего кармана?“ представитель администрации американского президента отвечает: „79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя Берлин сейчас наш союзник, угроза с востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными нам средствами“. Видео распространяется в двух версиях: полной (28 секунд) и сокращённой (17 секунд), в которой оставлен только ответ Жан-Пьер. Обе версии снабжены русскоязычными субтитрами.

Многие российские СМИ возмутились такой трактовкой прошлого. Например, „ Московский комсомолец “ опубликовал статью с подзаголовком „Белый дом: Вторую мировую выиграли США и Украина, которые сражались против Сталина“. В Telegram посты с цитатой Жан-Пьер набрали, по данным TGStat на момент написания этого разбора, более 2 млн просмотров. В числе прочих о якобы сделанном в Белом доме заявлении написали член Совета Федерации РФ Алексей Пушков и публицист Александр Невзоров . Пользователи Facebook , „ ВКонтакте “, X и Instagram также размещали на своих страницах видео, как утверждается, снятое во время брифинга администрации президента США. В англоязычном сегменте Интернета этот ролик тоже привлёк заметное внимание .

9 мая 2024 года в российских СМИ и соцсетях появился отрывок из брифинга Белого дома, как утверждается, посвящённого „79-й годовщине окончания Второй мировой войны“. На вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма в Украине, пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер якобы ответила, что „79 лет назад США и украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина“.

Расшифровку всех брифингов Белого дома можно найти на официальном сайтепрезидента США, а видеозаписи доступны на платформе C-SPAN и в YouTube. Ни на одном из этих ресурсов нам не удалось найти информацию о встрече Жан-Пьер с журналистами, приуроченной к завершению Второй мировой войны в Европе.

Судя по одежде пресс-секретаря и журналистов, вирусные кадры были взяты из трансляции брифинга, состоявшегося 7 мая 2024 года. Это была регулярная встреча Жан-Пьер с представителями СМИ, не связанная с какими-либо памятными датами. „Проверено“ изучило расшифровку и видеозапись того брифинга: в ходе мероприятия ни разу не упоминались ни Сталин, ни Гитлер, ни Вторая мировая война.

Вирусное видео склеено из разных фрагментов трансляции и, судя по всему, отредактировано с использованием нейросетей. В основу первой части подделки лёг момент (18:30), на котором Файнберг задаёт вопрос о действиях США в свете гуманитарного кризиса в секторе Газа. Второй основой для разошедшегося по соцсетям ролика стал фрагмент, начавшийся в трансляции спустя пять с половиной минут — другой журналист попросил Жан-Пьер прокомментировать желание президента Румынии Клауса Йоханниса (он в тот день приехал в Вашингтон) возглавить НАТО. На это пресс-секретарь Белого дома в оригинальной трансляции отвечает: „Президент [Байден] с нетерпением ждал возможности принять у себя президента Йоханниса, чтобы отпраздновать 20-летие с того дня, как Румыния стала [нашим] сильным и непоколебимым союзником по НАТО, и с нетерпением ждал возможности отметить лидерство Йоханниса в НАТО и большой вклад, который Румыния внесла в безопасность НАТО, особенно в Черноморском регионе, и, очевидно, их большую поддержку Украине против агрессии России“. Поверх этих двух склеенных вместе фрагментов была наложена фейковая аудиодорожка, вероятно, сгенерированная искусственным интеллектом.