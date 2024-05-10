Говорила ли пресс-секретарь Белого дома, что Вторую мировую войну выиграли США и Украина, сражаясь вместе против Гитлера и Сталина?
9 мая 2024 года в российских СМИ и соцсетях появился отрывок из брифинга Белого дома, как утверждается, посвящённого „79-й годовщине окончания Второй мировой войны“. На вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма в Украине, пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер якобы ответила, что „79 лет назад США и украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина“.
Многие российские СМИ возмутились такой трактовкой прошлого. Например, „Московский комсомолец“ опубликовал статью с подзаголовком „Белый дом: Вторую мировую выиграли США и Украина, которые сражались против Сталина“. В Telegramпосты с цитатой Жан-Пьер набрали, по данным TGStat на момент написания этого разбора, более 2 млн просмотров. В числе прочих о якобы сделанном в Белом доме заявлении написали член Совета Федерации РФ Алексей Пушков и публицист Александр Невзоров. Пользователи Facebook, „ВКонтакте“, X и Instagram также размещали на своих страницах видео, как утверждается, снятое во время брифинга администрации президента США. В англоязычном сегменте Интернета этот ролик тоже привлёк заметное внимание.
В вирусном ролике показан диалог журналиста газеты The Independent Эндрю Файнберга с пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер. На вопрос „Почему мы не осуждаем проявления украинского нацизма и продолжаем платить за него из своего кармана?“ представитель администрации американского президента отвечает: „79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя Берлин сейчас наш союзник, угроза с востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными нам средствами“. Видео распространяется в двух версиях: полной (28 секунд) и сокращённой (17 секунд), в которой оставлен только ответ Жан-Пьер. Обе версии снабжены русскоязычными субтитрами.
Некоторые российские СМИ утверждают, что этот диалог состоялся на брифинге, посвящённом „годовщине окончания Второй мировой войны“. Отметим, что она завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года, а 9 мая в России и некоторых других странах отмечают День победы в Великой отечественной войне, ведь именно 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени (или 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому) был подписан акт о капитуляции Германии.
Расшифровку всех брифингов Белого дома можно найти на официальном сайтепрезидента США, а видеозаписи доступны на платформе C-SPAN и в YouTube. Ни на одном из этих ресурсов нам не удалось найти информацию о встрече Жан-Пьер с журналистами, приуроченной к завершению Второй мировой войны в Европе.
Судя по одежде пресс-секретаря и журналистов, вирусные кадры были взяты из трансляции брифинга, состоявшегося 7 мая 2024 года. Это была регулярная встреча Жан-Пьер с представителями СМИ, не связанная с какими-либо памятными датами. „Проверено“ изучило расшифровку и видеозапись того брифинга: в ходе мероприятия ни разу не упоминались ни Сталин, ни Гитлер, ни Вторая мировая война.
Вирусное видео склеено из разных фрагментов трансляции и, судя по всему, отредактировано с использованием нейросетей. В основу первой части подделки лёг момент (18:30), на котором Файнберг задаёт вопрос о действиях США в свете гуманитарного кризиса в секторе Газа. Второй основой для разошедшегося по соцсетям ролика стал фрагмент, начавшийся в трансляции спустя пять с половиной минут — другой журналист попросил Жан-Пьер прокомментировать желание президента Румынии Клауса Йоханниса (он в тот день приехал в Вашингтон) возглавить НАТО. На это пресс-секретарь Белого дома в оригинальной трансляции отвечает: „Президент [Байден] с нетерпением ждал возможности принять у себя президента Йоханниса, чтобы отпраздновать 20-летие с того дня, как Румыния стала [нашим] сильным и непоколебимым союзником по НАТО, и с нетерпением ждал возможности отметить лидерство Йоханниса в НАТО и большой вклад, который Румыния внесла в безопасность НАТО, особенно в Черноморском регионе, и, очевидно, их большую поддержку Украине против агрессии России“. Поверх этих двух склеенных вместе фрагментов была наложена фейковая аудиодорожка, вероятно, сгенерированная искусственным интеллектом.
Создатели фейка не только наложили другую аудиодорожку на ролик, собранный из двух разных фрагментов трансляции, но и с помощью нейросетей изменили движение губ Файнберга и Жан-Пьер, чтобы оно совпадало с вопросом о нацизме в Украине и ответом про борьбу со Сталиным и Гитлером. Видно, что жесты и общая мимика журналиста и пресс-секретаря в оригинальном и фейковом видео совпадают, но губы двигаются по-разному. Для осуществления подобных манипуляций с роликами существует множество программ и онлайн-сервисов (например, Gooey.aiили Sync.ai).
Самая ранняя найденная нами публикация дипфейка появилась в Telegram-канале „Шейх Тамир“ 8 мая в 15:50 по московскому времени. К слову, в тот же день в 21:29 „Царьград“ опубликовал статью о предполагаемом заявлении Жан-Пьер, которая начиналась словами „По Сети активно распространяется дипфейк“. При этом телеканал не упомянул, что и сам принял участие в его распространении, часом ранее опубликовав статью с заголовком „Американцы с украинцами сражались против Гитлера и Сталина: в Белом доме переписали историю“. На момент написания этого разбора обе публикации были доступны на сайте „Царьграда“ без каких-либо уточнений или поправок.
Таким образом, Жан-Пьер не говорила, что Вторую мировую войну выиграли США и Украина, которые вместе воевали против режимов Гитлера и Сталина. Приводимое в качестве доказательства видео — это склейка двух фрагментов пресс-конференции, которая состоялась в Белом доме 7 мая 2024 года и на которой тема Второй мировой войны вообще не поднималась. Фейковая аудиодорожка с голосом Жан-Пьер была создана с помощью искусственного интеллекта, а видео — изменено с помощью нейросети.
Итог: Фейк