Зеленский заявил о российском наступлении под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия начала новую волну наступательных действий на Харьковском направлении. Об этом он заявил в пятницу, 10 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.

„Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом (наступлении. - Ред.) и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага“, - указал украинский лидер.

Зеленский добавил, что по информации, которая была известна утром, украинские силы смогли остановить российское наступление артиллерийским огнем, но продолжаются жестокие бои.

Reuters: Войска РФ продвинулись на 1 км

Высокопоставленный источник в ВСУ сообщил агентству Reuters, что российские войска продвинулись на 1 километр вглубь украинской территории возле Волчанска. Власти этого приграничного города заявили, что он подвергся массированным обстрелам.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, в Волчанске в результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Еще один мужчина погиб в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района.

Ранее в тот же день Министерство обороны Украины подтвердило информацию российских и украинских Telegram-каналов об активизации боевых действий в Харьковской области на границе с РФ. „В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении ведомства. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага“.