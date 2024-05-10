Два друга Путина и две бутылки коньяка. Как китайский лидер Си Цзиньпин съездил в Европу

В соответствующей манере оба высказали Си две главные претензии Европы. Первая — недобросовестная, по мнению ЕС, конкуренция со стороны Китая в торговле. Вторая — поддержка Китаем России, воюющей с Украиной.

Как и в прошлогодней поездке в Пекин, французский президент сыграл для Си в Париже хорошего полицейского, а роль плохого доверил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

„Визит призван послать четкий сигнал для внутреннего потребления: смотрите, у нас есть друзья в Европе“, — оценил итоги поездки Си французский эксперт Филипп Ле Корре из Asia Society France.

Си явился европейцам в образе китайского императора, готового слушать, но не прислушиваться к претензиям Европы, которую он считает вассалом США — единственного военного, геополитического и экономического соперника Китая, говорят эксперты. А хореография визита подсказывает, что он был нацелен не на европейскую, а на внутреннюю китайскую аудиторию.

Остальное время он либо общался приватно с учтивым французским президентом Эммануэлем Макроном, либо публично — с „верными друзьями“ Китая в лице двух главных друзей Путина в Европе: венгерского премьера Виктора Орбана и сербского президента Александра Вучича.

Европе было что предъявить Си, но тот составил маршрут европейского турне так, что все пять дней ходил по ковровым дорожкам и обедал в шатрах под военные оркестры и фольклорные ансамбли, и лишь в один из этих дней — самый первый — выслушивал от европейцев претензии по поводу перекосов в торговле и поддержки России, напавшей на Украину.

Он не отвернулся от „дорогого друга“ Владимира Путин а, когда тот стал изгоем на Западе, и не осудил развязанную им первую масштабную войну на территории Европы со времен Второй мировой.

Китай превратился из партнера и конкурента Европы в соперника, который угрожает ее безопасности. За пять лет китайская экономика обошла европейскую, а Си консолидировал всю власть в своих руках и стал фактически пожизненным правителем наперекор современной китайской традиции.

На первую претензию Си ответил в традиционной манере — никаких перекосов нет, мы просто производим товары лучше и дешевле ваших. А войну он, как всегда, назвал „кризисом“ и высказался в том духе, что нас это не касается, не надо с нами ссориться из-за Украины.

„Мы против того, чтобы кризис в Украине использовался для обвинения или очернения третьей страны и разжигания новой холодной войны, — сказал Си на совместной с Макроном пресс-конференции. — Китай не начинал этот кризис и не участвует в нем“.

На почве торговых споров Макрон достиг таких же неуспехов, как в попытке уговорить Си отречься от Путина.

Французский президент подарил китайскому руководителю две бутылки коньяка — Hennessy XO и Louis XIII от Remy Martin (от 3000 евро за бутылку). Но Си лишь пообещал временно не взимать пошлины на импорт французского бренди — пока не закончится антимонопольное расследование, которое Пекин начал в ответ на аналогичный шаг ЕС в отношении китайских электромобилей, заполонивших европейский рынок.

Торговая война продолжается, а битву за китайские инвестиции пока выигрывают те, кто не мучает Си вопросами о Путине, не ловит китайских шпионов и не требует доступа на китайский рынок для устранения перекосов в торговле.

К ним Си поехал после обеда с Макроном на туманном и заснеженном горном перевале в Пиренеях, где француз подарил китайцу еще одну бутылку — на этот раз гасконский арманьяк, гасконский же берет и майку велогонщика „Тур де Франс“, один из этапов которого проходит по этому перевалу.

Два друга Путина

В последующие дни европейского турне Си был избавлен от критики и претензий — ему пели хвалу, благодарили и обхаживали по высшему разряду. В Сербии и Венгрии он нашел европейцев, готовых не просто дружить с Китаем, но разделяющих его неприязнь к США, политическим властям Евросоюза и военному блоку НАТО.