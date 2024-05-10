ВИДЕО | ЧМ по хоккею: Сборные Германии, Швейцарии, Швеции и Чехии стартовали с победы

Швейцария - Норвегия 5:2
В составе швейцарвев шайбы забросили Свен Андригетто, Свен Зентелер, Тристан Шерве, а также Ромен Лёффель и Нино Нидеррайтер.
У норвежской сборной голы забили Маркус Викингстад и Микаэль Брандсегг-Нюгор.
Словакия - Германия 4:6
В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун, Йонас Мюллер, Лукас Кельбле, Марк Михаэлис, Леонард Пфедерль и Тобиас Эдер. У словаков отличились Марек Гривик, Мартин Фехервари, Либор Гудачек и Матуш Сукель.
Чехия - Финляндия 1:0 ОТ
Всё решилось в серии буллитов, где точнее оказались хозяева льда - чехи. Точными бросками отметились Онджей Касе и Роман Червенка.
Швеция - США 5:2
В составе сборной Швеции шайбы забросили Лукас Рэймонд, а также Йоэль Эрикссон (дважды), Маркус Юханссон и Виктор Хедман. Голы за американскую сборную забили Брок Нельсон и Зак Веренски.
Турнирная таблица:
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