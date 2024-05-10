В Нарве все больше жителей, кому нужна финансовая помощь для оплаты отопления. Государство вынуждено помогать

На вопрос, есть ли разные поводы обращений нарвитян за помощью в этот период, Кристи Мюрк, директор Департамента социальной помощи ответила, что причина именно в том, что у людей выросли расходы на отопление, а их нельзя избежать. По словам Мюрк, увеличилось количество не только тех, кто получает прожиточное пособие, но и людей, которые обращаются в связи с тем, что их качество жизни ухудшилось.

„То есть доход у них такой, что пособие они получить не могут, так как не подходят по критериям, но денег остается мало на житье после оплаты коммунальных платежей“, - пояснила Мюрк.

Она напомнила, что сумма прожиточного минимума составляет 200 евро на первого взрослого в семье и 160 - на второго взрослого. Если у человека после оплаты коммунальных счетов остается меньше, чем 200 евро, то можно подать ходатайство в Департамент социальной помощи, и через него получить доплату до прожиточного минимума.

„У кого нет дохода, мы им покрываем расходы и на жилье“, - сказал Мюрк. Она добавила, что к ним обращаются и те, у кого есть доходы, но из-за поднятия тарифа на отопление они не справляются с ситуацией в какой-то период года. Среди тех, кто ходатайствовал о доплате, много пенсионеров. „Но они „отпадают“ у нас летом, когда нет платы за отопление, и возвращаются с отопительным сезоном“, - акцентировала Мюрк.

Ситуация хороша видна на цифрах. Так, например, в январе прошлого года в Нарве было удовлетворено 376 ходатайств на 127 тысяч евро. В этот же месяц 2024 года одобренных обращений было уже 444 на 159 тысяч 833 евро. Февраль прошлого года - это 372 ходатайства и выплаты на сумму 126 тысяч 253 евро, а в этом - 474 ходатайства на 170 тысяч. В марте прошлого года - 371 обращение и выплаты на сумму 123 тысячи евро, в этом году - 476 обращений и выплаты на сумму 163 тысячи 975 евро. В апреле этого года было подано 430 ходатайств.