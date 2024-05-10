ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (807-й день) | Россия наступает под Харьковом, Украина может мобилизовать около 10–20 тысяч заключенных
Подводим итоги очередного дня войны.
„Попытка прорыва“. На границе Харьковской и Белгородской областей резко обострилась обстановка
В пятницу утром многие российские и украинские провоенные источники сообщили о попытке российских войск перейти в наступление со стороны Белгородской области на украинские приграничные села.
По данным украинского аналитического портала DeepState, наступление началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в районе сел Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска. На первом участке российской армии удалось продвинуться, следует из карты боевых действий, которую DeepState оперативно обновляет. Во второй половине дня источники „Украинской правды“ сообщили, что российские военные захватили приграничные села Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовка в Харьковской области.
Информацию об обострении ситуации на границе подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов: он заявил об усилении российских обстрелов на севере региона и безуспешных попытках диверсионно-разведывательных групп прорвать границу.
Следом вышел и комментарий Минобороны Украины. По данным ведомства, в течение минувших суток на Волчанском направлении противник наносил авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи усилил артобстрелы переднего края обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ пытаются остановить российское наступление в Харьковской области. „В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить“, — заявил президент Украины. По словам Зеленского, ВСУ были готовы к такому развитию событий. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что подобная активизация россиян в Харьковской области была прогнозируемой, но это не большое наступление на Харьков.
Наиболее массированному обстрелу подвергся Волчанск, который находится в пяти километрах от границы и примерно в 10 километрах от Шебекино Белгородской области. Судя по заявлениям украинской стороны, бои там продолжаются. По сообщению местных властей, в Волчанске из-за массовых обстрелов началась эвакуация.
Украинские источники утверждают, что Россия пока не задействовала силы, необходимые для глубокого продвижения, но не исключают, что это еще может произойти.
Возможной целью наступления называют создание вдоль границы „буферной зоны“, заявил Reuters высокопоставленный украинский военный. Об этом же пишут российские провоенные телеграм-каналы.
Politico: Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов
США планируют объявить о выделении Украины нового пакета военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, пишет Politico со ссылкой на источники. Пакет будет включать ракеты для комплекса Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.
Reuters: Киев получит первые F-16 в июне–июле
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник. Собеседник агентства не уточнил, какая страна поставит истребители. В марте сообщалось, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей — этого хватит для трех небольших эскадрилий. На этой неделе спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорил, что некоторые украинские пилоты завершают обучение для управления этими самолетами. Пилоты и наземный персонал проходят обучение в западных странах последние несколько месяцев.
Командующий воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что Чехия передала Украине первый тренажер для обучения пилотов полетам на истребителях F-16. По его словам, основной модуль тренажера уже тестируют, а позже будут смонтированы его остальные части, в том числе кабину, которая обеспечит тренировки в реалистичных условиях. Сейчас украинские пилоты продолжают программу обучения полетам на этих самолётах.
На войне в Украине погибли по меньше мере восемь бывших военных из Шри-Ланки
Полиция Шри-Ланки заявила, что на войне в Украине погибли по меньшей мере восемь бывших военнослужащих этой страны. В сообщении не уточняется, на какой стороне воевали эти люди.
Как передает корреспондент Би-би-си, полиция предполагает, что в состав российских подразделений были завербованы по меньшей мере 60 шриланкийцев, а 21 — в Вооруженные силы Украины.
По словам шриланкийских чиновников, многих бывших военных на войну заманили вербовщики, которые вначале предлагали им высокооплачиваемую работу, а позже заставляли подписать контракт на военную службу. Один из граждан Шри-Ланки, который воевал в составе российской армии, сообщил местному телеканалу, что ему пообещали работу, не связанную с боевыми действиями, однако он оказался на фронте.
По некоторым данным, реальное число граждан Шри-Ланки, погибших на войне в Украине, может быть намного выше, чем сообщает полиция. На этой неделе правоохранительные органы арестовали генерал-майора армии Шри-Ланки в отставке и бывшего сержанта, которым предъявлены обвинения в нелегальной отправке местных ветеранов в зоны конфликта. Индия и Непал также призвали своих граждан не поддаваться на обещания военных вербовщиков.
По сведениям непальских властей, на фронте в Украине погибли по меньшей мере 20 граждан страны, которые воевали в составе российской армии. В среду власти Индии сообщили об аресте четверых граждан страны, которых подозревают в том, что они заманивали индийцев на войну в Украине, предлагая им работать или учиться в России. По данным индийского Центрального бюро расследований (ЦБР), жертвами арестованных стали около 35 граждан страны.
„Укрэнерго“ снова сообщает об ограничении энергоснабжения украинских предприятий
Энергетическая компания „Укрэнерго“ сообщает, что после российских обстрелов энергосистема Украины продолжает испытывать недостаток электричества, поэтому в пиковые часы энергоснабжение промышленных предприятий страны будет снова ограничено. 9 мая „Укрэнерго“ пришлось продлить график ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра следующего дня, сказано в сообщении компании. Компания предупреждает, что в пятницу графики будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня.
„При увеличении потребления возможно применение аварийных отключений“, — также пишет „Укрэнерго“.
По ее данным, в этом году российская армия уже пять раз наносила удары по украинским электростанциям.
Минобороны России: украинские военные обстреляли Белгородскую область из РСЗО „Ольха“
Министерство обороны России утверждает, что около 09:30 украинские военные обстреляли Белгородскую область при помощи реактивной системы залпового огня „Ольха“. По данным российского военного ведомства, над регионом были уничтожены два реактивных снаряда. Украинская сторона заявления Минобороны России не комментировала. „Ольха“ („Вільха“) — это новая украинская ракетная система, которая по традиции называется системой залпового огня, но стреляет не только залпами, а и тактическими корректируемыми ракетами дальностью, по неофициальным данным, до 130 км.
Bloomberg: США заблокировали незаконное использование российской армией спутниковых терминалов Starlink
Агентство Bloomberg сообщает, что сотрудники Пентагона, которые работали совместно с Украиной специалистами компании Илона Маска SpaceX, смогли заблокировать незаконное использование российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink. Украинская армия использует множество таких терминалов на фронте, и, согласно сообщениям, российская армия в течение некоторого времени могла использовать их для собственных нужд. Заместитель министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб сказал Bloomberg, что проблему несанкционированного доступа к системе российских военных удалось решить.
„На настоящий момент мы успешно прекратили использование [терминалов] россиянами, но я уверен, что Россия будет и дальше пытаться найти способы, как использовать Starlink и другие коммерческие коммуникационные системы“, — сообщил Пламб.
В публикации сказано, что некоторые российские сайты продолжают рекламировать терминалы Starlink — при этом их продавцы сообщают, что подписка в таких случаях оформляется на жителей европейских стран. Они пишут, что система не будет работать в глубине России, однако позволит поддерживать связь в приграничных районах, в том числе на оккупированной территории Украины. Однако на этой неделе российские пользователи Starlink начали жаловаться на беспрецедентные проблемы со связью, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что к маю 2022 года Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink. Позже Пентагон заключил с компанией SpaceX годовой контракт на 23 млн долларов. Он истекает в мае этого года, уточняет Bloomberg.
Украина может мобилизовать около 10-20 тысяч заключенных — министр юстиции
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью Украинской службе Би-би-си, что в Вооруженные силы страны можно мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных. Он сказал об этом вскоре после того, как Верховная рада приняла закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий осужденных. Корреспонденты Би-би-си попросили Малюську прокомментировать то факт, что ранее мобилизацией заключенных на фронт занимались только власти России.
„Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует, — ответил министр. — Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто „мясо““.
По данным СМИ, мобилизация заключенных в России была добровольной, однако на первых этапах войны им предлагали воевать в течение полугода, после чего их должны были помиловать и освободить. Позже осужденные начали подписывать контракт с российским Минобороны до конца так называемой „специальной военной операции“ и без помилования, а лишь с условным освобождением. Министр юстиции Украины предположил, что из украинских тюрем можно мобилизовать 10-20 тысяч“ человек — „точно не больше“.
„Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная“, — сказал при этом Малюська.
Он добавил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Принятый Радой закон запрещает мобилизацию осужденных за тяжкие преступления, например, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также тех, кто получил сроки за преступления против национальной безопасности. Ограничения также касаются осужденных за коррупцию чиновников. Однако в финальной версии закона условно-досрочное освобождение ради службы в ВСУ разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство (за исключением совершивших такое преступление в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов). Мобилизация заключенных возможна только по решению суда и должна быть добровольным решением человека, при условии согласия командира воинской части. Заключенный должен быть пригоден к службе в ВСУ по своему психическому состоянию и здоровью. До истечения срока его наказания должно остаться не более трёх лет. Служить бывшие заключенные будут в специальных подразделениях, присматривать за ними должны командиры воинской части, куда они попадают.
Глава Минобороны Германии сообщил о закупке у США трех установок HIMARS для Украины
Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS и передаст их Киеву, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус после переговоров в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином. AFP пишет, что перед встречей с Остином Писториус посетил оборонную компанию Raytheon, которая производит известные во всем мире вооружения, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot и Stinger, а также ракеты разных классов и типов. По информации агентства, на встрече с руководством компании велись разговоры о возможном сокращении сроков поставок военной продукции. Как сообщает DW, в ходе четырёхдневного визита в США и Канаду Писториус назвал развязанную Владимиром Путиным войну в Украине „величайшей угрозой для миропорядка“ и заявил об увеличении Германией расходов на оборону.
Участник вторжения в Украину изнасиловал и убил 17-летнюю жительницу оккупированного Луганска. До этого в России его уже судили за убийство другой женщины — Astra
Телеграм-канал сообщил, что в Луганске задержали 33-летнего уроженца Владимирской области Андрея Курбасова. По данным источника Astra, Курбасов признался, что изнасиловал 17-летнюю девушку Анастасию В., а потом зарезал ее. Тело жертвы он спрятал в лесу и засыпал его камнями. Курбасов отправился на войну против Украины из колонии год или полтора года назад, сообщили Astra родственники подозреваемого. Телеграм-канал уточняет, что в 2016-м году Курбасова приговорили к девяти с половиной года лишения свободы по делу о хранении наркотиков и убийстве еще одной женщины. Astra со ссылкой на приговор суда пишет, что Курбасов тогда пьяным отпинал жертву, после чего задушил ее кофтой. Кроме того, уточняет издание, участника вторжения в Украину ранее также судили за грабеж, угон автомобиля и разбой.
Племянник Рамзана Кадырова получил Орден Мужества
Награду 27-летнему Хамзату Кадырову вручил его дядя Рамзан вчера, 9 мая. Указ подписал Владимир Путин, о награждении также сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. За что его наградили, точно неизвестно. Однако Делимханов пишет, что Кадыров с начала полномасштабного вторжения России в Украину „регулярно посещает передовые позиции“ и „знакомится с ситуацией на месте“.
Рамзан Кадыров в апреле 2023-го года назначил Хамзата Кадырова своим помощником по силовому блоку. В начале февраля того же года Кадыров сообщил, что его племянник назначен на должность министра имущественных и земельных отношений и вице-премьера республики. До этого Хамзат Кадыров занимал должности главы Курчалоевского района и главы Совбеза Чечни. Также он возглавлял министерство физкультуры и спорта Чечни, тогда ему было всего 23 года. В 2018 году Кадырова наградили орденом Ахмата Кадырова, а в 2023 году — медалью Росгвардии „За содействие“ и орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени. В ноябре прошлого года ему также присвоили звание Героя Чечни. За какие заслуги — также неизвестно, отмечают в „Кавказ. Реалии“.
В Калужской области загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки дрона
На „Первом заводе“ загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом, уточняют РИА Новости. По информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших нет. Сейчас возгорание уже потушили. „Первый завод“ — крупнейший НПЗ в Калужской области. Ранее украинские дроны атаковали его 15 марта. В ночь на 10 мая беспилотники атаковали и другие регионы РФ. В Минобороны заявили, что системы ПВО сбили пять украинских БПЛА: три в Брянской области, один в Белгородской и еще один в Подмосковье. О последствиях этих атак ведомство не сообщило.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.