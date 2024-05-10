ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (807-й день) | Россия наступает под Харьковом, Украина может мобилизовать около 10–20 тысяч заключенных

Украинские источники утверждают, что Россия пока не задействовала силы, необходимые для глубокого продвижения, но не исключают, что это еще может произойти.

Наиболее массированному обстрелу подвергся Волчанск, который находится в пяти километрах от границы и примерно в 10 километрах от Шебекино Белгородской области. Судя по заявлениям украинской стороны, бои там продолжаются. По сообщению местных властей, в Волчанске из-за массовых обстрелов началась эвакуация.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ пытаются остановить российское наступление в Харьковской области. „В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить“, — заявил президент Украины. По словам Зеленского, ВСУ были готовы к такому развитию событий. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что подобная активизация россиян в Харьковской области была прогнозируемой, но это не большое наступление на Харьков.

По данным украинского аналитического портала DeepState, наступление началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в районе сел Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска. На первом участке российской армии удалось продвинуться, следует из карты боевых действий, которую DeepState оперативно обновляет. Во второй половине дня источники „Украинской правды“ сообщили , что российские военные захватили приграничные села Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовка в Харьковской области.

По словам шриланкийских чиновников, многих бывших военных на войну заманили вербовщики, которые вначале предлагали им высокооплачиваемую работу, а позже заставляли подписать контракт на военную службу. Один из граждан Шри-Ланки, который воевал в составе российской армии, сообщил местному телеканалу, что ему пообещали работу, не связанную с боевыми действиями, однако он оказался на фронте.

Полиция Шри-Ланки заявила, что на войне в Украине погибли по меньшей мере восемь бывших военнослужащих этой страны. В сообщении не уточняется, на какой стороне воевали эти люди.

Командующий воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил , что Чехия передала Украине первый тренажер для обучения пилотов полетам на истребителях F-16. По его словам, основной модуль тренажера уже тестируют, а позже будут смонтированы его остальные части, в том числе кабину, которая обеспечит тренировки в реалистичных условиях. Сейчас украинские пилоты продолжают программу обучения полетам на этих самолётах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник. Собеседник агентства не уточнил, какая страна поставит истребители. В марте сообщалось, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей — этого хватит для трех небольших эскадрилий. На этой неделе спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш говорил, что некоторые украинские пилоты завершают обучение для управления этими самолетами. Пилоты и наземный персонал проходят обучение в западных странах последние несколько месяцев.

США планируют объявить о выделении Украины нового пакета военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, пишет Politico со ссылкой на источники. Пакет будет включать ракеты для комплекса Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Министерство обороны России утверждает, что около 09:30 украинские военные обстреляли Белгородскую область при помощи реактивной системы залпового огня „Ольха“. По данным российского военного ведомства, над регионом были уничтожены два реактивных снаряда. Украинская сторона заявления Минобороны России не комментировала. „Ольха“ („Вільха“) — это новая украинская ракетная система, которая по традиции называется системой залпового огня, но стреляет не только залпами, а и тактическими корректируемыми ракетами дальностью, по неофициальным данным, до 130 км.

По ее данным, в этом году российская армия уже пять раз наносила удары по украинским электростанциям.

Энергетическая компания „Укрэнерго“ сообщает , что после российских обстрелов энергосистема Украины продолжает испытывать недостаток электричества, поэтому в пиковые часы энергоснабжение промышленных предприятий страны будет снова ограничено. 9 мая „Укрэнерго“ пришлось продлить график ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра следующего дня, сказано в сообщении компании. Компания предупреждает, что в пятницу графики будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня.

По сведениям непальских властей, на фронте в Украине погибли по меньшей мере 20 граждан страны, которые воевали в составе российской армии. В среду власти Индии сообщили об аресте четверых граждан страны, которых подозревают в том, что они заманивали индийцев на войну в Украине, предлагая им работать или учиться в России. По данным индийского Центрального бюро расследований (ЦБР), жертвами арестованных стали около 35 граждан страны.

По некоторым данным, реальное число граждан Шри-Ланки, погибших на войне в Украине, может быть намного выше, чем сообщает полиция. На этой неделе правоохранительные органы арестовали генерал-майора армии Шри-Ланки в отставке и бывшего сержанта, которым предъявлены обвинения в нелегальной отправке местных ветеранов в зоны конфликта. Индия и Непал также призвали своих граждан не поддаваться на обещания военных вербовщиков.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью Украинской службе Би-би-си, что в Вооруженные силы страны можно мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных. Он сказал об этом вскоре после того, как Верховная рада приняла закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий осужденных. Корреспонденты Би-би-си попросили Малюську прокомментировать то факт, что ранее мобилизацией заключенных на фронт занимались только власти России.

В публикации сказано, что некоторые российские сайты продолжают рекламировать терминалы Starlink — при этом их продавцы сообщают, что подписка в таких случаях оформляется на жителей европейских стран. Они пишут, что система не будет работать в глубине России, однако позволит поддерживать связь в приграничных районах, в том числе на оккупированной территории Украины. Однако на этой неделе российские пользователи Starlink начали жаловаться на беспрецедентные проблемы со связью, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что к маю 2022 года Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink. Позже Пентагон заключил с компанией SpaceX годовой контракт на 23 млн долларов. Он истекает в мае этого года, уточняет Bloomberg.

„На настоящий момент мы успешно прекратили использование [терминалов] россиянами, но я уверен, что Россия будет и дальше пытаться найти способы, как использовать Starlink и другие коммерческие коммуникационные системы“, — сообщил Пламб.

Агентство Bloomberg сообщает , что сотрудники Пентагона, которые работали совместно с Украиной специалистами компании Илона Маска SpaceX, смогли заблокировать незаконное использование российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink. Украинская армия использует множество таких терминалов на фронте, и, согласно сообщениям, российская армия в течение некоторого времени могла использовать их для собственных нужд. Заместитель министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб сказал Bloomberg, что проблему несанкционированного доступа к системе российских военных удалось решить.

„Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует, — ответил министр. — Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто „мясо““.

По данным СМИ, мобилизация заключенных в России была добровольной, однако на первых этапах войны им предлагали воевать в течение полугода, после чего их должны были помиловать и освободить. Позже осужденные начали подписывать контракт с российским Минобороны до конца так называемой „специальной военной операции“ и без помилования, а лишь с условным освобождением. Министр юстиции Украины предположил, что из украинских тюрем можно мобилизовать 10-20 тысяч“ человек — „точно не больше“.

„Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная“, — сказал при этом Малюська.