„Россия готовится к войне и ракетным атакам НАТО“. Почему Россия глушит GPS в окрестностях Эстонии и чем это опасно?

Авиакомпания Finnair заявила, что не будет летать из Финляндии в Тарту как минимум до 31 мая. Это связано с перебоями сигнала системы GPS-навигации на маршруте Хельсинки-Тарту. До этого два рейса пришлось вернуть в Хельсинки из-завозникших проблем. Finnair выполняет рейсы из своего хаба в Хельсинки в аэропорты по всему миру. Тарту был для них небольшим пунктом назначения, месяц назад авиакомпания начала полеты туда на турбовинтовых самолетах ATR 72. Но при наличии проблем с системой GPS гарантировать безопасную посадку невозможно.