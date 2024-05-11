За рубежом
11.05.2024, 11:30

„Россия готовится к войне и ракетным атакам НАТО“. Почему Россия глушит GPS в окрестностях Эстонии и чем это опасно?

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Самое опасное, когда при посадке глушится сигнал GPS – это может привести к серьезной катастрофе.
Самое опасное, когда при посадке глушится сигнал GPS – это может привести к серьезной катастрофе.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„То, что сейчас происходит в странах Балтии, - это уже настоящая война - правда, только в одной сфере, радиосвязи. По сути, это создает трудности для гражданской авиации, и в итоге может привести к катастрофе“.

Авиакомпания Finnair заявила, что не будет летать из Финляндии в Тарту как минимум до 31 мая. Это связано с перебоями сигнала системы GPS-навигации на маршруте Хельсинки-Тарту. До этого два рейса пришлось вернуть в Хельсинки из-завозникших проблем. Finnair выполняет рейсы из своего хаба в Хельсинки в аэропорты по всему миру. Тарту был для них небольшим пунктом назначения, месяц назад авиакомпания начала полеты туда на турбовинтовых самолетах ATR 72. Но при наличии проблем с системой GPS гарантировать безопасную посадку невозможно.

GPS это глаза самолета. Показания спутниковой системы помогают ему спланировать курс. Раньше за навигацию отвечал человек, сегодня это делает компьютер. А системы радиоэлектронной борьбы, к сожалению, могут обмануть компьютеры. Официального подтверждения того, кто стоит за этой помехой, нет. Ни одна страна не взяла на себя ответственность. Но при этом нет никаких сомнений в том, что сигнал GPS подавляется с территории России. Страны Балтии уже прямо обвинили в этом Москву.

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