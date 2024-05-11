11.05.2024, 11:30
„Россия готовится к войне и ракетным атакам НАТО“. Почему Россия глушит GPS в окрестностях Эстонии и чем это опасно?(12)
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ФОТО: | Delfi Meedia
„То, что сейчас происходит в странах Балтии, - это уже настоящая война - правда, только в одной сфере, радиосвязи. По сути, это создает трудности для гражданской авиации, и в итоге может привести к катастрофе“.
Авиакомпания Finnair заявила, что не будет летать из Финляндии в Тарту как минимум до 31 мая. Это связано с перебоями сигнала системы GPS-навигации на маршруте Хельсинки-Тарту. До этого два рейса пришлось вернуть в Хельсинки из-завозникших проблем. Finnair выполняет рейсы из своего хаба в Хельсинки в аэропорты по всему миру. Тарту был для них небольшим пунктом назначения, месяц назад авиакомпания начала полеты туда на турбовинтовых самолетах ATR 72. Но при наличии проблем с системой GPS гарантировать безопасную посадку невозможно.